Sporting Cristal se enfrentará a Peñarol por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido de ida se jugará en el Estadio Nacional de Lima el 11 de agosto a partir de las 05:15 p.m. (hora peruana). En tanto, el enfrentamiento que cierra la llave de cuartos de final será en el estadio Campeón del Siglo el 18 de agosto, también, a las 05:15 p.m. (hora peruana).

Ante esto, la pregunta cae de madura. ¿Cómo es visto el fútbol peruano y, en particular, Sporting Cristal en Uruguay? TROME llamó al Consejero de Peñarol, Guillermo Varela para que nos hable al respecto, y sobre la expectativa de enfrentar al vigente campeón del fútbol peruano, Sporting Cristal, en octavos de final de la Copa Sudamericana. En esa línea, señaló que tener a Pablo Bengochea dentro de su área deportiva no es una ventaja para ellos.

“La verdad es que Pablo Bengoechea sea nuestro director deportivo nos tiene muy conformes, ya que es una persona que entiende mucho de fútbol y conoce a los rivales y jugadores. Sin embargo, no me animaría a traducir eso en una ventaja deportiva”, indicó Varela. La explicación resulta tan evidente que asombra: “En la actualidad, con la televisión, hasta yo mismo he estado mirando los partidos de Cristal, así que ahí no creo que podemos confiarnos que [la presencia de Pablo Bengoechea] sea una ventaja”, agregó.

El directivo mostró su entusiasmo por seguir avanzando en la Copa Sudamericana. En todo momento evitó quitarle méritos a Sporting Cristal. “Llegó por méritos propios”, indicó.

“Vi en vivo el partido que jugaron contra Arsenal y, bueno, Peñarol tendrá un rival muy difícil que ya veremos en las dos instancias a qué altura estamos cada uno de los equipos a la hora de competir entre nosotros”, afirmó el directivo de Peñarol a Trome.

Los retos de Peñarol en la Copa Sudamericana

Guillermo Varela, consejero de Peñarol, manifiesta en TROME que esta Copa Sudamericana es especial para ellos. Por la instancia, en la que se encuentran y también como equipo grande del continente siempre se le exige títulos. Es preciso indicar que Peñarol ha sido cinco veces campeón de la Copa Libertadores (1960,1961, 1966,1982,1987) y 52 veces campeón de Uruguay.

“Tenemos claramente una expectativa de lado de Peñarol porque hace mucho tiempo no llegamos a semifinales de una copa internacional. Entonces, queremos pasar esta llave, pero a la vez sabemos que al fútbol uruguayo todo le cuesta. Así que vamos a tener que jugar muy bien y luchar mucho para poder salir victoriosos en la llave”, insiste Varela.

“Cristal es un equipo muy competitivo. A mí me gustó, tiene figuras bastante interesantes. Vamos al primer partido con una mezcla de conocimiento previo del rival, pero a la vez de incertidumbre respecto de cómo medirnos y mucho respeto por visitar Lima y enfrentar a un equipo grande de Perú”, agregó.

Peñarol tiene estudiado a Cristal

Varela cuenta que ha visto los partidos de Sporting Cristal y describe un poco el estilo del elenco peruano que lo ha llevado a instancias finales de la Copa Sudamericana.

“Yo, sin ser un dirigente vinculado a la parte deportiva de Peñarol, que para eso está nuestro director deportivo o entrenador, lo vi como aficionado de fútbol el duelo ante Arsenal y una de las cosas que me gustó de Sporting Cristal es que nunca perdió la idea de juego estando debajo en el marcador en Buenos Aires. Y daba la impresión que el partido siempre estuvo abierto y eso, me pareció de valor. Es un equipo de buen manejo y cuidado de la pelota que tiene el fútbol peruano y en Cristal lo vi en estos dos partidos. Así que es un rival de mucha preocupación porque demostró en la cancha que juega bien al fútbol. Sacar una llave habiendo ganado un partido y empatado el otro, habla muy bien del momento de Sporting Cristal”, sentenció.