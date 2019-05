Sporting Cristal vs Pirata FC: EN VIVO Juegan en Olmos por el Torneo Apertura de la Liga 1

Sporting Cristal vs Pirata FC: EN VIVO ONLINE TV El equipo celeste enfrenta al cuadro de los Bucaneros este domingo en el estadio Municipal Francisco Mendoza Pizarro de Olmos por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1.



El partido Sporting Cristal vs Pirata FC será una prueba de fuego para el técnico Claudio Vivas, en su intento de ratificar su condición de favorito para ganar el título del Torneo Apertura, tras las dudas que representó la mala campaña en la Copa Libertadores.



El encuentro Sporting Cristal vs Pirata FC representa el desafío para los celestes de cortar la mala racha de tres partidos sin ganar (dos empates en la Liga 1 y una derrota en la Libertadores) con la premisa de no perder el paso al líder Binacional.



En la previa del Sporting Cristal vs Pirata FC, el equipo celeste marcha en el segundo lugar con 24 puntos y el puntero Binacional cuenta con 27. El 'Poderoso del sur' visita a Alianza Universidad.

Universitario vs Cristal: Gol de Ortiz (Video: Gol Perú)

Sin embargo, con miras al encuentro Sporting Cristal vs Pirata FC, el DT Vivas tendrá que rearmar su delantera tras la lesión prolongada (siete meses) de Emanuel Herrera y para ello probará a Christofer Gonzales, Christian Ortiz y Cristian Palacios en el ataque.

Alineaciones posibles del Sporting Cristal vs Pirata FC:



Sporting Cristal: Álvarez, Céspedes, Merlo, Revoredo, Madrid, Cazulo, Ortiz, Calcaterra, Arce, Gonzales y Palacios.

Pirata FC : Llontop, Valoyes, Rengifo, Andía, Ramírez, Canales, Aguirre, Solís, Arrasco, Tejada y Acuy.

