Sporting Cristal vs. Real Garcilaso: Juegan por el Torneo Clausura de la Liga 1

Sporting Cristal vs. Real Garcilaso : EN VIVO El cuadro celeste enfrenta al equipo cusqueña este domingo en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1. Cristal busca un triunfo ante Real Garcilaso para seguir en la pelea por el título. (11:00 a.m. hora peruana) (TV: Gol Perú)



El partido Sporting Cristal vs. Real Garcilaso pone a prueba al equipo del técnico Manuel Barreto, que no tiene margen de error en la pelea por el título del Torneo Clausura.



En la previa del Sporting Cristal vs. Real Garcilaso, el equipo celeste se ubica a cinco puntos de diferencia del líder Universitario que enfrenta a Sport Boys, y tras el triunfo de Alianza Lima, cualquier no ganar lo alejaría de los primeros lugares.



El DT Manuel Barreto no podrá contar con Patricio Álvarez y Christofer Gonzales, que fueron convocados a la selección peruana para los amistosos de fecha FIFA.



Para el duelo Sporting Cristal vs. Real Garcilaso, la visita llega tras ganarle a Sport Boys y romper la mala racha de cinco partidos sin ganar. Los cusqueños se ubican en el puesto 15 de la tabla tras sumar siete puntos.

