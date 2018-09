Una mano dentro del área de Real Garcilaso no fue considerada penal a favor de Sporting Cristal por el árbitro y generó polémica en el Cusco en el partido válido por la fecha 5 del Torneo Clausura.



A los 38 minutos, Alexis Cossio fue a la marca de Gabriel Costa que se encontraba en posición de ataque por el sector derecho del área de Real Garcilaso.



Costa decidió lanzar un centro y el balón le tocó en la mano de Cossio. No obstante, el árbitro Iván Chang no la consideró intencional y señaló el tiro de esquina.



Sporting Cristal recibe a Comerciantes Unidos el próximo domingo por la sexta jornada del Clausura. Por su parte, Real Garcilaso visita a Alianza Lima.

Mira la jugada polémica del Sporting Cristal vs Real Garcilaso:

Sporting Cristal vs Real Garcilaso: Mano en el área no fue considerada penal para celestes y genera polémica

