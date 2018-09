Sporting Cristalvs Real Garcilaso : ONLINE TV EN VIVO El equipo celeste enfrenta al cuadro cusqueño este jueves en el estadio Inca Garcilaso de La Vega por la fecha 5 del Torneo Clausura del Descentralizado 2018. Sporting Cristal busca un triunfo ante Real Garcilaso para alcanzar el liderato de la tabla de posiciones. (8:00 p.m.) (TV: Gol Perú - Movistar TV)



El Sporting Cristal vs Real Garcilaso pone en juego las aspiraciones de ambos equipos de llevarse el título del Torneo Clausura cuando se complete un tercio del último campeonato corto del año.



Previo al Sporting Cristal vs Real Garcilaso ambos equipos igualan en puntaje (7 unidades) y se ubican en el cuarto y quinto puesto, respectivamente, y a cuatro puntos del líder Ayacucho que venció a San Martín pero con Melgar al acecho, que juega ante Sport Rosario en Arequipa.



Los celestes llegan al Sporting Cristal vs Real Garcilaso con la moral al tope tras golear 4-0 a Municipal en la fecha anterior. El equipo del técnico chileno Mario Salas dejó atrás el empate (Alianza Lima) y la derrota (Unión Comercio), para volver a la senda del triunfo con goles del atacante Emanuel Herrera.



En cambio, el equipo cusqueño afronta el Sporting Cristal vs Real Garcilaso con el objetivo de recuperarse de la derrota sufrida ante Sport Boys en el Miguel Grau del Callao, luego de haber encadenado ocho partidos sin perder.

Sporting Cristal 4-0 Municipal: Goles y resumen (Video: Gol Perú)

"Cusco es una plaza muy complicada y no solo para nosotros. Real Garcilaso ha levantado mucho su nivel de juego y será un duelo difícil, como todos los que hemos tenido. Si bien la altura no es un mito, no vamos a renunciar a nuestro estilo. En la altura o llano tenemos que ser protagonistas", afirmó Mario Salas previo al Sporting Cristal vs Real Garcilaso.



"Nada más lindo que levantar la cabeza ante Sporting Cristal, el campeón del Torneo Apertura y demostrar de qué estamos hechos. El grupo está fuerte, unido, tenemos el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores y campeonar en el Clausura. Así que estamos más fuertes que nunca", dijo el defensa Gustavo Dulanto en referencia al partido Sporting Cristal vs Real Garcilaso.

Sporting Cristal vs Municipal: Por el Torneo Clausura

Alineaciones posibles del Sporting Cristal vs Real Garcilaso:



Sporting Cristal: Álvarez, Céspedes, Merlo, Chávez, Garcés, López, Cazulo, Mejía, Calcaterra, Costa y Herrera.

Real Garcilaso: Ortiz, Kontogiannis, Santillán, Arismendi, Cossío, Dulanto, Ramúa, Archimbaud, Landauri, Rengifo y Vidales.

