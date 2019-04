Sporting Cristal vs Real Garcilaso EN VIVO Juegan en el Cusco por el Torneo Apertura de la Liga 1

Sporting Cristal vs Real Garcilaso EN VIVO ONLINE TV El equipo rimense enfrenta al cuadro celeste este viernes en el estadio Garcilaso de la Vega del Cusco por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. Sporting Cristal busca un triunfo sobre Real Garcilaso para volver al liderato de la tabla de posiciones. (TV: Gol Perú | Movistar Tv) (3:30 p.m. hora peruana)



El partido Sporting Cristal vs Real Garcilaso será la oportunidad para el equipo de Claudio Vivas para ratificar los dos triunfos seguidos en la Copa Libertadores y la Liga 1.



En la previa del partido Sporting Cristal vs Real Garcilaso el cuadro celeste marcha en el segundo lugar con 22 puntos, dos menos que el líder Binacional, y los locales ocupan el tercer puesto con 16 unidades tras dos triunfos y un empate desde la llegada del técnico Juan Reynoso.



La mira del DT Vivas está puesta en el compromiso Sporting Cristal vs Real Garcilaso, pero también tiene altas expectativas de claisificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Los celestes visitarán el martes a Godoy Cruz en Mendoza.

Sporting Cristal 3-1 UTC: resumen y goles

"Cristal tiene un gran plantel, es un equipo grande, que juega bien en todas las canchas, es un rival doblemente duro, tenemos que contrarrestar sus lados fuertes", sostuvo el volante Reimond Manco previo al partido Sporting Cristal vs Real Garcilaso.

Alineaciones posibles del Sporting Cristal vs Real Garcilaso:



Sporting Cristal: Álvarez, Céspedes, Merlo, Revoredo, Chávez, Lobatón, Cazulo, Ortiz, Calcaterra, Herrera y Pacheco.

Real Garcilaso : Ferreyra, Arismendi, Benincasa, Cossío, Dulanto, Ismodes, Balbín, Míguez, Núñez, Lecaros y Carando.

