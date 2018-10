Sporting Cristal vs San Martín : EN VIVO ONLINE TV El equipo celeste enfrenta al cuadro santo este sábado por la fecha 10 del Torneo Clausura del Descentralizado 2018. Sporting Cristal está obligado a ganar a San Martín para mantenerse en la puga por el título. (TV: Gol Perú | Movistar) (1:00 p.m.)



El Sporting Cristal vs San Martín pone en juego a dos protagonistas del Torneo Clausura, pero que tienen objetivos diferentes a falta de seis fechas para el final del Descentralizado.



En la previa del Sporting Cristal vs San Martín, los santos se ubican en el segundo lugar del Clausura con 18 puntos y con una diferencia de cuatro respecto al líder Melgar (22 unidades). No obstante, en la tabla acumulada todavía no está salvado de perder la categoría.



En cambio, los celestes encaran el Sporting Cristal vs San Martín, con la mirada puesta en el primer lugar para poder consagrarse campeón nacional sin disputar la final de los Play Off. En el Clausura aflojó y quedó relegado en el quinto lugar. Por ello, no tiene margen de error.

Sporting Cristal 3-0 Cantolao: Goles y resumen (Video: Gol Perú)

Sporting Cristal llega al partido con San Martín luego de dos triunfos seguidos y con su goleador Emanuel Herrera en buena racha, tras sumar 34 goles en el año. Los santos, encadenaron tres victorias seguidas.

Sporting Cristal vs San Martín: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV por Gol Perú el Torneo Clausura Sporting Cristal vs San Martín: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV por Gol Perú el Torneo Clausura

Posibles alineaciones del Sporting Cristal vs San Martín:



Sporting Cristal: Álvarez, Céspedes, Merlo, Revoredo, Chávez, López, Ballón, Cazulo, Calcaterra, Costa y Herrera.

San Martín : Delgado, Salas, Huerto, Luján, Portales, Correa, Chávez, Ortiz, Oliva, Concha y Dakoi.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.