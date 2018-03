Sporting Cristal vs San Martín : EN VIVO EN ONLINE TV Los celestes enfrentan hoy al cuadro santo en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 6 del Grupo A del Torneo de Verano del Descentralizado 2018. Cristal busca volver a la senda del triunfo ante San Martín. (TV: Gol Perú | Movistar Tv canal 14) (3:30 p.m.)



Sporting Cristal vs San Martín será el partido que pondrá en juego el primer lugar del Grupo A. Los celestes con 12 puntos son líderes, con solo un punto de diferencia respecto a los santos, que marchan segundos.



El Sporting Cristal vs San Martín enfrentan a los dos mejores equipos del Torneo de Verano. Los celestes con un plantel amplio y buen juego, chocan ante la juventud y potencial del cuadro blanco, que ha sabido sacar buenos resultados.



Para los santos no hay imposibles. Más aún cuando la última fecha Sporting Cristal perdió por 5-3 ante Ayacucho en un resultado impensado. San Martín no tiene reparos en jugar de igual a igual.

Sporting Cristal 3-5 Ayacucho: Goles y resumen

Consciente de que es un torneo corto y la competencia internacional, el estratega de Cristal, Mario Salas, no quiere sorpresas en casa y mandará el mejor equipo para enfrentar a los santos.



No obstante, el Sporting Cristal vs San Martín pondrá a punto a los celestes de cara al partido ante Lanús por la revancha de la primera fase de la Copa Sudamericana (7 de marzo)



"Debemos mantener la humildad y la forma de jugar. No hay que bajar la intensidad. Cada día es una prueba más para seguir afianzándonos como equipo. No es nada nuevo jugar en la altura. Estamos trabajando para ser el mejor equipo, uno más potente. Y cuando caemos, tenemos que tener la capacidad para levantarnos", dijo Mario Salas en la previa del Sporting Cristal vs San Martín.



" Cristal será un rival difícil, es un equipo que tiene un juego parecido al nuestro. Vamos a tratar de sacar un buen resultado. En el plantel todos están preparados para jugar. El partido será parejo por la forma de jugar de ambos equipos", dijo el mediocampista santo, Jairo Concha, en referencia al duelo Sporting Cristal vs San Martín.

