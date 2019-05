Sporting Cristal vs San Martín EN VIVO por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1

Sporting Cristal vs San Martín EN VIVO EN DIRECTO ONLINE Los cerveceros cierran la jornada 13 de de la Liga 1 cuando reciban a los santos en el Alberto Gallardo. El duelo pactado desde las 3:30 p.m., puedes seguirlo por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs San Martín vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Los cerveceros llegan a este Sporting Cristal vs San Martín con la moral al tope luego de su gesta en Paraguay donde pudo vencer a Olimpia y clasificar a la Copa Sudamericana.



Claudio Vivas apuesta por una once ofensivo para este Sporting Cristal vs San Martín ya que los rimenses (25) no pueden dejar pasar un punto más en su lucha por alcanzar a Binacional líder del torneo con 33 puntos.



El DT de los cerveceros apuesta por Gianfranco Chávez, como lateral derecho, en Lugar de Edinson Chávez. Asimismo, confirmó la presencia de Horacio Calcaterra, quien regresó con una carga muscular de su participación en Copa Libertadores. En la volante Cristian Palacios y Carlos Lobatón quien remplazará a Cristian Ortiz. Otro que regresa al once cervecero será Jair Céspedes.

Los santos complicados en esta primera parte del torneo, donde ocupan el puesto 17° de la tabla con 11 puntos, afrontan este Sporting Cristal vs San Martín con carácter de urgencia, solo s encuentran dos puntos del colero absoluto Sport Boys.



Carlos Bustos, no solo haría una variante en el arco tras la expulsión de Diego Penny, sino que además que no contarán con Brando Palacios, hijo del 'Chorri' quien fue cedido a préstamo por el cuadro rimense y su lugar será ocupado por Marcelo Olivera. Arriba Oslimg Mora y Lautaro Rinaldi se encargarán de dar la sorpresa en el Rímac.