Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO ONLINE. 'Celestes' reciben este sábado a los 'Rosados' en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 1 del Torneo Clausura. El partido arrancará a las 3:30 p.m. por la señal del Gol Perú.



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs Sport Boys vía Internet? Trome.pe, tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



No cabe duda que el Sporting Cristal vs Sport Boys será uno de los choques que prometen de la primera jornada del Torneo Clausura. Ojo: solo se jugará con hinchada celeste.

Sporting Cristal, campeón del Torneo de Verano y Torneo Apertura, ahora tendrá un nuevo reto: quedarse con el Torneo Clausura y ser campeón nacional. Si esto sucede no habrá que jugar los 'play-offs'.



La última vez que Sporting Cristal y Sport Boys se vieron las caras terminaron igualados 1-1 con goles de Emanuel Herrera y John Vega, respectivamente (19 de mayo del presente año).



Patricio Álvarez, Johan Madrid, Marcos López y Horacio Calcaterra no son parte de la convocatoria de Sporting Cristal. Jugadores se encuentran entrenando con la selección peruana de cara a sus amistosos ante Holanda y Alemania.