Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO ONLINE GOLPERÚ TV EN DIRECTO por Torneo Clausura

Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO ONLINE. 'Celestes' visitan este miércoles al 'Rojo Matador' en Huancayo por la fecha 13 del Torneo Clausura. El partido arrancará a las 8:00 p.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs Sport Huancayo vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



El Sporting Cristal vs Sport Huancayo podría marcar un hecho histórico para el fútbol peruano. ¿De qué se trata? El celeste Emanuel Herrera podría igualar Eduardo Esidio (37 goles) como máximo goleador del Descentralizado en una sola temporada.

Sporting Cristal viene de una aplastante victoria 6-0 ante Ayacucho FC en el Gallardo. Los de Mario Salas, que ya no pueden quedarse con el Torneo Clausura, solo piensan en los Playoffs de fin de año.



Sport Huancayo, por su parte, atraviesa un momento complicado en el Torneo Clausura. El local no gana hace 6 partidos (3 derrotas y 3 empates) y peligra su cupo internacional en la tabla Acumulada.