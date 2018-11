Sporting Cristal vs Sport Rosario: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro celeste enfrenta al equipo de los 'Canallas' este viernes en el estadio Rosas Pampa de Huaraz por la última fecha del Torneo Clausura. Sporting Cristal busca un triunfo ante Sport Rosario para llegar motivado a la final del Play Off. (8:00 p.m. hora peruana) (TV: Gol Perú | Movistar TV)



El Sporting Cristal vs Sport Rosario será un partido a modo de preparación para los celestes, que están enfocados en la final del Descebtralizado 2018. El rival, ya descendido, solo espera completar el calendario.



Sin duda, el técnico Mario Salas tomó sus precauciones para el partido Sporting Cristal vs Sport Rosario. Pero también necesita ritmo de competencia ya que esperará que se resuelva las semifinales entre Alianza Lima vs Melgar, y por ende pondrá a un once titular mixto en Huaraz.



Para el duelo Sporting Cristal vs Sport Rosario, el DT celeste decidió no convocar a Emanuel Herrera, Renzo Garcés y Omar Merlo. En cambio, optó por llevar a Horacio y el golero Patricio Álvarez, que se reintegraron al equipo luego del llamado de la selección peruana para los amistosos FIFA.

Video: Gol 4 de Cristal

En la previa del Sporting Cristal vs Sport Rosario, los rímenses aseguraron el primer lugar de la tabla acumulada por encima de Melgar y Alianza Lima. Por ello, tendrán la opción de elegir la localía en la final.



"Uno plantea las cosas desde un ideal, no es lo ideal esperar 17 días para la final, pero las reglas ya están dadas.Tenemos que aprovechar para llegar de la mejor forma. Estamos conscientes de lo que se viene y queremos sacarle el mejor provecho, vamos a llegar en óptimas condiciones a la final pero entendiendo que primero es el partido ante Sport Rosario", dijo el técnico Salas en la previa del Sporting Cristal vs Sport Rosario.



El plantel celeste tuvo serios problemas para afrontar el encuentro Sporting Cristal vs Sport Rosario. El vuelo fue cancelado y la delegación se traladó vía terreste a Huaraz.

