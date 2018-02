Sporting Cristal vs Sport Rosario: EN VIVO ONLINE. El cuadro celeste recibe este domingo a los de Huaraz por la fecha 2 del Torneo de Verano Grupo A. El partido iniciará a las 4:00 p.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs Sport Rosario vía Internet? Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto del cotejo con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más: ¡No te lo pierdas!



Sporting Cristal por fin podrá debutar en el Torneo de Verano, ya que la primera fecha no pudo jugar ante UTC de visita por falta de recinto deportivo. Se sabe que el club rimense pedirá los puntos en mesa de dicha programación.



Con lo anterior, Sporting Cristal tuvo que esperar una semana más para poder jugar en el campeonato. Y ahora lo harán este domingo ante Sport Rosario en el Estadio Alberto Gallardo.



Este sería el once de Sporting Cristal ante Sport Rosario: Patricio Álvarez; Johan Madrid, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Jair Céspedes; Jorge Cazulo, Josepmir Ballón, Horacio Calcaterra; Gabriel Costa, Fernando Pacheco y Enmanuel Herrera.