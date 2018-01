Sporting Cristal vs U de Chile: EN VIVO ONLINE ver GOL PERÚ TV DIRECTO por 'Día de la Raza Celeste'

Sporting Cristal vs U de Chile: EN VIVO ONLINE. Celestes reciben este domingo al conjunto chileno en el Estadio Alberto Gallardo por el 'Día de la Raza Celeste'. El partido iniciará a las 3:30 p.m. (5:30 p.m. de Chile) por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs U de Chile vía Internet? Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más.



Sporting Cristal presentará ante su hinchada, y en su estadio, a su plantel 2018 que afrontará el Descentralizado y la Copa Sudamericana de la presente temporada. Todo esto en el 'Día de la Raza Celeste' que arranca a las 11:00 a.m. (fútbol femenino y otras sorpresas).



Estos son los jales de Sporting Cristal: el delantero argentino Emanuel Herrera , el volante colombiano Yulián Mejía y el arquero nacional Patricio Álvarez. Además del técnico Mario Salas.



¿Vas a ir al estadio? Para protegerlos de los rayos solares, el club Sporting Cristal permitirá el ingreso de hinchas con gorros, lentes de sol y bloqueador. Pero estará prohibido el ingreso con sombrillas y paraguas.