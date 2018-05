Sporting Cristal vs Unión Comercio EN VIVO ONLINE GOL PERÚ TV EN DIRECTO por Torneo Apertura

Sporting Cristal vs Unión Comercio EN VIVO ONLINE . El cuadro celestes recibe este domingo al 'Poderoso de Alto Mayo' en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 2 del Torneo Apertura. El partido arrancará a las 11:15 a.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs Unión Comercio vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.



Sporting Cristal , campeón del Torneo de Verano, no pudo tener un buen arranque de Torneo Apertura, pues empató 1-1 ante Sport Boys del Callao en condición de visita (1-1).

Pero este domingo podrá levantar ante su hinchada, cuando enfrenta a Unión Comerci o, un equipo en alza en lo que va de la presente temporada.



Los de Rioja vienen de vencer 2-0 a Academia Cantolao con goles de Wilmer Aguirre y Willyan Mimbela. En el equipo también está Reimond Manco, de buen nivel individual.



Sin duda, el Sporting Cristal vs Unión Comercio es un choque de la fecha 2 del Torneo Apertura que promete. ¿Qué escuadra se llevará el triunfo? No te lo pierdas.