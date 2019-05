Sporting Cristal vs Unión Española EN VIVO Se miden en Chile por la segunda fase ida de Copa Sudamericana

Sporting Cristal vs Unión Española EN VIVO EN DIRECTO. 'Celestes' visitan este martes a los 'Hispanos' en el Estadio Santa Laura en Santiago, por la segunda fase ida de Copa Sudamericana 2019. El partido arrancará a las 7:30 p.m. de Perú (8:30 p.m. de Chile) por la señal de DirecTV Sports.



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs Unión Española vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Luego de quedar tercero en le Grupo C de Copa Libertadores, Sporting Cristal puso su nombre en la Copa Sudamericana, un premio consuelo para el equipo de Claudio Vivas, donde se medirá con Unión Española fuera de casa.

Sporting Cristal, segundo en el torneo local, viene de perder 2-0 ante Mannucci en Trujillo y ahora está a 5 puntos del líder Binacional a falta de 3 jornadas para el final del Torneo Apertura. Rimenses se juegan mucho estas semanas.



Sporting Cristal llega con una baja de consideración. Se trata del delantero argentino Emanuel Herrera, quien la pasada temporada anotó más de 40 goles con los celestes.

Unión Española, por su parte, eliminó a Mushuc Runa de Ecuador en la primera fase de Copa Sudamericana. Chilenos son terceros en su liga y el último fin de semana se impusieron 2-1 ante Unión La Calera.



Sporting Cristal vs Unión Española: Alineaciones probables



Sporting Cristal: Álvarez, Madrid, G. Chávez, Merlo, E. Chávez, Cazulo, Calcaterra, Ortíz, Gonzáles, Pacheco, Palacios.



Unión Española: Sánchez; Juan Pablo, Palomeque, Aja, Pavez; González, Seymour, Mejía, Varas; Davila, Caballero.