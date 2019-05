Sporting Cristal vs Unión Española EN VIVO Chocan en Matute por la segunda fase vuelta de Copa Sudamericana

Sporting Cristal vs Unión Española EN VIVO EN DIRECTO. 'Celestes' reciben a los 'Hipanos' en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute por la segunda fase vuelta de Copa Sudamericana. EL partido arrancará a las 7:30 p.m. de Perú (8:30 p.m. de Chile / 9:30 p.m. de Argentina) por la señal de DirecTV Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs Unión Española vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



En el duelo de ida, Sporting Cristal goleó 3-0 a Unión Española de visita con golazos de Christian Ortiz (doblete) y Christofer Gonzáles. Pese a gran ventaja, celestes no se confían y saldrán con todo ante chilenos.

Para la vuelta, Sporting Cristal tuvo que alquilar el estadio Alejandro Villanueva de Matute, cancha de Alianza Lima, tras la negativa del Estadio Nacional por Panamericanos, donde los del Rímac hacían de locales a nivel internacional.



Sporting Cristal viene de una dura derrota ante Melgar en condición de local por el Torneo Apertura. Igual, el equipo de Claudio Vivas sigue con chances de ganar el título de Liga 1 a falta de 2 fechas para el final.



Unión Española, por su parte, descansó el último fin de semana. La visita, que marcha en la casilla 3 del fútbol chileno, necesita anotar 4 goles en Matute para clasificar en la Copa Sudamericana.

Sporting Cristal vs Unión Española: Alineaciones probables



Sporting Cristal: Álvarez; Madrid, Chávez, Merlo, Chávez; Cazulo, Calcaterra, Palacios, Pacheco; Ortíz, Gozáles.



Unión Española: Sánchez; Gómez, Palomeque, Aja, Pavez; González, Seymour, Mejía, Varas; Dávila, Caballero.