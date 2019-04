Sporting Cristal vs Universidad de Concepción EN VIVO rimenses en duelo clave por Copa Libertadores  

Sporting Cristal vs Universidad de Concepción EN VIVO EN DIRECTO ONLINE los cerveceros reciben este miércoles al conjunto chileno por la cuarta jornada de la Copa Libertadores. El duelo pactado para las 5:15 p.m. (Hora peruana) en el Estadio Nacional puedes seguirlo por la señal de FOX Sports 2, para Latinomérica.



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs Universidad de Concepción vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Los rimenses llegan a este Sporting Cristal vs Universidad de Concepción en un momento complicado, pues acaban llkegan d sufrir dos derrotas consecutivas en Copa Libertadores (Olimpia) y en la Liga 1 (Ayacucho).



Claudio Vivas replantea las cosas para el Sporting Cristal vs Universidad de Concepción y busca ese resultado que lo mantenga con vida en su intensión de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.



Sporting Cristal vs Universidad de Concepción | CANALES



Perú: Fox Sports 2

Chile: Fox Sports 2

Argentina: Fox Sports 2

Brasil: Fox Sports 2

Bolivia: Fox Sports 2

Ecuador: Fox Sports 2

Colombia: Fox Sports 2

Uruguay: Fox Sports 2

Venezuela: Fox Sports 2

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN Sports

Un empate en el Sporting Cristal vs Universidad de Concepción no servirá de mucho para los bajopontinos, pues hoy afrontan su último partido en condición de local y a demás deben tener en cuenta que el tercer lugar de la llave clasifica a la Copa Sudamericana y aseguran un ingreso a la economía del club.



Por su parte, el cuadro del exrimense, Josepmir Ballón, llega a este duelo con un inicio de temporada irregular que los mantiene en el puesto 11 de la clasificación del torneo local. Sin embargo es distinta su situación en la Coa Libertadores donde son segundos del Grupo C y buscarán una victoria ante Sporting Cristal y afianzar su clasificación.

Sporting Cristal vs Universidad de Concepción: Posibles Alineaciones.



Sporting Cristal: Álvarez; Madrid, Revoredo, Merlo, Céspedes; Calcaterra, Pretell, Cazulo; Palacios, Arce y Herrera.



Universidad de Concepción: Muñoz; Retamal, Rolín, Mencia, Voboril; Camargo, Ballón, Orellana, Droguett, Maturana y Patricio Rubio.