Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO Día, hora y canal ONLINE por fecha 11 de Liga 1

Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO ONLINE. La fecha 11 del Torneo Apertura de Liga 1 nos trae un partidazo. Rimenses y Merengues se verán las caras en uno de los clásicos del fútbol peruano. Conoce el día, hora y canal.



¿Qué día y dónde se jugará el Sporting Cristal vs Universitario? Pues este sábado 27 de abril en el Estadio Nacional de Lima, que contará con el aliento de ambas hinchadas.

¿A qué hora se jugará el Sporting Cristal vs Universitario? Todo va desde las 8:00 p.m. para Perú y Colombia. En Estados Unidos a las 9:00 p.m. En Argentina a las 10:00 p.m.



¿Qué canal de TV pasará el Sporting Cristal vs Universitario? Podrás verlo vía GolPerú (cable) en nuestro país. Pero si lo seguirás desde fuera, conéctate a Perú Mágico.



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs Universitario por Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!