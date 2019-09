Sporting Cristal vs UTC: Hora y canal de TV para ver partido por fecha 9 del Torneo Clausura de Liga 1

Sporting Cristal vs UTC. 'Celestes' visitan este sábado al 'Gavilán del Norte' en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca por la fecha 9 del Torneo Clausura de Liga 1. EL partido iniciará a las 3:30 p.m. por la señal de GOLPERÚ.



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs UTC vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Sporting Cristal de Manuel Barreto (invicto con 2 triunfos al hilo) no pierde hace 4 jornadas del Torneo Clausura de Liga 1. Marchan en la casilla 3 del campeonato con 16 puntos, a 3 del líder Universitario, que juega con Alianza Lima, segundo con 17.

Sporting Cristal viene de ganar 1-0 a Ayacucho FC en el Estadio Gallardo con tanto de Cristian Palacios, actual goleador de los rimenses.



Mientras, UTC vive otro presente. El local solo tiene 2 puntos y no ha podido ganar en lo que va del Torneo Clausura de Liga 1. A ello se suma que presentaron nuevo técnico tras la salida de Franco Navarro. Se trata del argentino Gerardo Ameli, ex Municipal y Sport Rosario.