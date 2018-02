Sporting Cristal vs UTC: Partido no se juega por falta de estadio ¡El colmo!

Torneo de Verano : El partido inaugural del Descentralizado 2018 entre Sporting Cristal y UTC programado en el estadio Mansiche de Trujillo fue suspendido debido a las malas condiciones del escenario deportivo.



UTC quedó impedido de jugar en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca, porque su terreno de juego, de césped sintético, necesita mantenimiento y un sistema de drenaje para soportar las lluvias.



En ese sentido, UTC propuso jugar contra Sporting Cristal en el estadio Mansiche, pero la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tampoco dio el permiso al encontrarse el césped en malas condiciones.



Por ende, Sporting Cristal reclamará los tres puntos, mientras que el UTC apelará cualquier sanción pues su intención es que se aplace el partido hasta que encuentre una cancha en condiciones dónde jugar como local esta temporada.

"Nos ha llegado una carta de la ADFP en la que UTC solicita programar el partido por caso de fuerza mayor. Pero nosotros vamos a hacer prevalecer el convenio firmado. No es un caso de fuerza mayor. Vamos a cursar una carta a la Comisión de Justicia solicitando los puntos", anunció Carlos Benavides, gerente de Sporting Cristal.



Por su parte, el ingeniero de la FPF, encargado de la evaluación de los estadios explicó la situación. "El sol no se puede tapar con un dedo, esto no es cuestión de pintar una pared. Hay cosas por reparar. El estadio estaría listo en dos semanas si se siguen las recomendaciones. Ninguna cancha que presentó UTC recibió aprobación", dijo Benavides en declaraciones al progrma 'Barrio Fútbol' de Radio Ovación.

