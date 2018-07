Sporting Cristal vs UTC EN VIVO ONLINE . Celestes visitan este jueves a los cajamarquinos en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara de Cajabamba por la fecha 8 del Torneo Apertura. El partido arrancará a las 3:30 p.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs UTC vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Sporting Cristal está obligado a ganar a UTC de Cajamarca si no quiere perder la pisada a los líderes del Torneo Apertura: Alianza Lima y Sport Rosario.

Sporting Cristal viene de ganar 2-0 a Melgar en el Alberto Gallardo, por lo que llega motivado al choque con UTC de Cajamarca , en condición de visita.



UTC de Cajamarca , por su parte, sumó un empate el último fin de semana ante Sport Boys (1-1). Los de Franco Navarro marchan en la casilla 7 del Torneo Apertura con 10 puntos.

Sporting Cristal vs UTC: Alineaciones probables



UTC : Carvallo; Cardoza, Guizasola, Bosmediano, Pretel, Millán, Vergara, Bazán, Ubierna, Murrugarra, Ugarriza.



Sporting Cristal : Álvarez, Céspedes, Merlo, Revoredo, Chávez, López, Ballón, Cazulo, Calcaterra, Costa, Herrera.