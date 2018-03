Sporting Cristal vs UTC EN VIVO ONLINE. Celestes reciben este miércoles a los cajamarquinos en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 8 del Torneo de Verano. El partido arrancará a las 3:30 p.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs UTC? Trome.pe., te traerá el minuto a minuto del choque con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más. ¡No te lo pierdas!



Sporting Cristal y UTC no chocaron en la primera rueda del Torneo de Verano. Pues, como se recuerda, el equipo de Franco Navarro no pudo organizar el partido por no tener un estadio con licencia de la FPF. Al final, los de Mario Salas se llevaron los 3 puntos en mesa.



Sporting Cristal vive un gran presente en el Torneo de Verano. Son líderes del Grupo A con 16 puntos, 3 más que el segundo, San Martín. El último fin de semana empataron 1-1 con Universitario en un partidazo.



UTC, por su parte, no la pasa bien. Viene de ser eliminado de la Copa Sudamericana ante Rampla Juniors (4-0) luego de ganar 2-0 en la ida. Y como si esto fuera poco, están últimos en el Grupo A del Torneo de Verano con apenas 4 unidades.