Sporting Cristal vs UTC EN VIVO ONLINE GOLPERÚ TV EN DIRECTO por Torneo Clausura

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO ONLINE. 'Celestes' reciben este domingo a los cajamarquinos en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 8 del Torneo Clausura. El partido arrancará a las 11:00 a.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs UTC vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Sporting Cristal no pasa un buen momento en el Torneo Clausura. No gana hace 3 partidos (2 empate y una derrota) y cayó a la zona baja de la tabla de posiciones del certamen con 8 puntos de 21 posibles.



UTC, por su parte, realiza una campaña irregular. Peleando a mitad de tabla de Torneo Clausura, espera sumar puntos de visita para lograr algún cupo internacional.



Sporting Cristal vs UTC : Alineaciones probables



Sporting Cristal: Álvarez; Madrid, Revoredo, Merlo, Céspedes; Cazulo, Calcaterra, Ballón, Costa; López, Herrera.



UTC: Carvallo; Guizasola, Cardoza, Bosmediano, Minaya; Ubierna, Baglivo, Murruguarra, Millán; Bazán, Ugarriza.