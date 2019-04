Sporting Cristal vs UTC EN VIVO Chocan en el Gallardo por la fecha 9 de Liga 1

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO EN DIRECTO. 'Celestes' reciben este domingo a 'El Gavilán del Norte' en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 9 del Torneo Apertura de Liga 1. El partido arrancará a las 4:00 p.m. por la señal de GolPerú.



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs UTC vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Sporting Cristal del técnico Claudio Vivas está obligado a ganar de local para no perder la pisada al nuevo líder de la Liga 1: Binacional de Juliaca, que goleó a San Martín y sacó 5 puntos de ventaja a los rimenses.

Sporting Cristal viene en alza tras un pequeño bajón tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. Justamente en el torneo internacional logró su primera victoria. Se impuso 2-0 frente a Universidad de Concepción.



UTC, por su parte, marcha en la casilla 9 de la Liga 1 con 11 unidades. El equipo de Franco Navarro querrá dar su mejor choque pensando en el partido de vuelta con Cerro en Uruguay por Copa Sudamericana.

Sporting Cristal vs UTC: Alineaciones probables



Sporting Cristal: Álvarez; Madrid, Chávez, Merlo, Céspedes; Pretel, Cazulo, Calcaterra, Pacheco; Palacios, Herrera.



UTC: Delgado, Estrada, Bosmediano, Fosgt, Díaz, Ciucci, Guarderas, Ramírez, Guevara, Quintero, Almirón.