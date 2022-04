La derrota de Sporting Cristal por 2-0 ante la Universidad César Vallejo colmó la paciencia de muchos hinchas rimenses, no solo por la poca producción futbolística mostrada, sino también porque no pudieron darle vuelta a un marcador teniendo dos jugadores de más que su rival.

Pero no fueron solo los hinchas quienes reclamaron la falta de actitud de los jugadores celestes. El comentarista deportivo, Diego Rebagliati, de conocida afición por el cuadro ‘bajopontino’, dejó clara toda su desazón con lo que se vio la noche del último viernes en el Estadio Mansiche de Trujillo.

“Con esa camiseta no se puede jugar tan desmotivado. No se puede jugar con tan poca ambición, con tan pocas ganas. Esa camiseta la tienen que respetar y hoy día los jugadores de Cristal no la respetaron ”, sentenció en el programa ‘Al Ángulo’.

Rebagliati, incluso, se animó a predecir que las cosas se le pueden complicar al comando técnico de Roberto Mosquera si es que no obtienen un buen resultado en la Copa Libertadores a mitad de semana.

“Si Cristal no reacciona el martes contra Católica, se puede venir un espiral bien complicado, porque la lectura de hoy (ante Vallejo) es que el plantel le dejó de creer en Mosquera”, añadió.

Roberto Mosquera tras derrota de Sporting Cristal: “Nos ganó la ansiedad”

César Vallejo venció por 2-0 a Sporting Cristal, pese a que jugar todo el segundo tiempo con 9 hombres debido a las expulsiones de Yorleys Mena y Renzo Garcés. Al respecto, el director técnico del cuadro celeste, Roberto Mosquera, expresó una autocrítica por la derrota de su equipo que atacó en la etapa complementaria, pero no metió gol.

“No aprovechamos el error del rival. No ganó la responsabilidad. Nos ganó la ansiedad y no pudimos resolver. En situaciones así, también es mi culpa. Creo que once contra once jugamos mejor”, señaló el estratega nacional durante conferencia de prensa.

De la misma manera, señaló que hablará con sus dirigidos. “No es lo peor que me ha pasado, pero es incómodo. El campeonato sigue y mañana (sábado) conversaremos en extenso sobre lo que ha pasado. Le pusimos demasiada adrenalina. Un partido atípico”, mencionó.