Llegó el primer extranjero. Sporting Cristal anunció el fichaje del ecuatoriano Washington Corozo, quien llega procedente de Indepenciente del valle, campeón de la Copa Sudamericana 2019 y esta será su primera experiencia fuera de su país.

A través de sus redes sociales, Sporting Cristal confirmó la incorporación del delantero ecuatoriano al plantel profesional para la temporada 2020. “¡Bievenido! Washington Corozo arribó a La Florida proveniente de Independiente del Valle y se pondrá la celeste hasta el 2023”, escribió el club.

El futbolista de 21 llegará a Sporting Cristal con el cartel de haber sido campeón de la Copa Sudamericana 2019 con Independiente Del Valle, que venció en la final a Colón de Argentina. Equipo en el que jugó 20 partidos la temporada pasada, a lo largo de 1297 minutos en la cancha, tiempo en el que logró marcar 4 goles, en la Liga ecuatoriana y otros 8 partidos en el torneo continental donde no anotó.

Cabe destacar que el jugador debutó como profesional con la ‘Academia’ en el año 2015 y desde ahí ha sumado muchos minutos con el primer equipo en el ámbito nacional como internacional. Además, tiene experiencia en la selección de su país ya que jugó el Mundial Sub 17 (2015) y el Mundial Sub 20 (2017). Además de participar en el Sudamericano Sub 17 (2015) y Sudamericano Sub 20 (2017).

Hasta el momento, Sporting Cristal ha oficializado la contratación de tres refuerzos: Carlos Huerto, Carlos Cabello y Washington Corozo. Los dirigidos por Manuel Barreto ya entrenan en La Florida, con miras al inicio de la Liga 1 y su participación en la segunda fase de la Copa Libertadores.

¡Bievenido Washington!



Washington Corozo arribó a La Florida proveniente de @IDV_EC y se pondrá la celeste hasta el 2023.#Corozo2023#FuerzaCristal pic.twitter.com/p4iO0XZTgH — Sporting Cristal (@ClubSCristal) January 10, 2020

