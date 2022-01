AC Milan vs. Roma EN VIVO vía Star Plus EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este jueves 6 de enero en el estadio San Siro por la jornada 20 de la Serie A a partir de las 12:30 p. m. (hora peruana). El encuentro se transmitirá en exclusiva a través de Star Plus.

Los ‘Rojinegros’ esperan iniciar con el pie derecho este año y además, desean sumar su segunda victoria consecutiva luego de vencer por 4-2 a Empoli el 22 de diciembre del año pasado. Hasta el momento, la escuadra dirigida por Stefano Pioli se ubica en el segundo lugar con 42 unidades y a solo 4 puntos del líder Inter.

En la previa de este encuentro, el entrenador de AC Milan mencionó que sus jugadores se encuentran motivados para el reinicio de la Serie A. Además, están mentalizados en conseguir los tres puntos ante AS Roma e intentar alcanzar la cima.

“Veo un equipo que tiene ganas. Ganar sería algo extraordinario, pero tenemos que demostrar que somos fuertes en cada partido. La presión está ahí. Somos ambiciosos. Tenemos que hacer más puntos que el año pasado”, señaló durante conferencia de prensa.

No obstante, AC Milan comunicó que tres jugadores dieron positivo al coronavirus y cumplen con el aislamiento. El club evitó brindar los nombres de los contagiados.

Por su parte, AS Roma se ubica en la sexta posición con 32 puntos y un triunfo le permitiría escalar hasta los puestos de clasificación de la UEFA Champions League. La ‘Loba’ suma tres encuentros sin conocer la derrota (empate ante Sampdoria y victorias ante Atalanta y Spezia).

“Después de un break siempre es bueno comenzar con un partido como este - porque la motivación y el deseo de ganar no es difícil de encontrar. Rui Patricio está bien y jugará mañana”, declaró el técnico José Mourinho en la previa del compromiso.

“En cuanto al mercado, si logramos cerrar un fichaje en las primeras semanas, luego podríamos tener alguna oportunidad más en el resto del mes”, añadió.