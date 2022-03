Australia vs. Arabia Saudita EN VIVO vía Star Plus ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 10 de la tercera ronda de las Eliminatorias de Asia rumbo a Qatar 2022, este martes 29 de marzo desde la 1:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+(Star Plus) y ESPN 3. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

La ya clasificada al Mundial, Arabia Saudita, se verá las caras con Australia, que ya aseguró su presencia en la cuarta ronda de la competencia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el King Abdullah Sports City.

¿A qué hora se juega el Australia vs. Arabia Saudita?

México: 12:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 2:00 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 3:00 p.m.

España: 7:00 p.m.

Australia vs. Arabia Saudita: canales del partido y cómo ver por TV

El Australia vs. Arabia Saudita será uno de los duelos más atractivos de la jornada de Eliminatorias en el mundo. El enfrentamiento se llevará a cabo en el King Abdullah Sports City. y será transmitido para México por Star+(Star Plus). En Latinoamérica, la contienda se podrá ver también por Star+(Star Plus), mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son ESPN Deportes y ESPN Deportes+.

Australia vs. Arabia Saudita: se cierra la tercera ronda de las Eliminatorias de Asia

Las selecciones de Australia y Arabia Saudita, prácticamente, se enfrentarán para cumplir el calendario. Y es que en juego ya no estarán muchas cosas. Los ‘Socceroos’ quedarán terceros en el Grupo B, pase lo que pase, mientras que los ‘Hijos del Desierto’ ya inscribieron su nombre en la cita mundialista.

Australia, cinco veces presente en un Mundial, viene de caer en condición de local 2-0 a manos de Japón. Ahora, el cuadro dirigido por Graham Arnold espera por el tercero del Grupo A, con el que chocará para definir al representante que irá al repechaje contra el quinto de Sudamérica.

Al frente estará Arabia Saudita, que disputará en Qatar su sexto Mundial. Los saudíes, por otro lado, empataron a uno con China en su reciente presentación y llegaron a los 20 puntos, uno menos que los nipones, los líderes de la serie.

Australia vs. Arabia Saudita: historial de enfrentamientos

Australia 0-0 Arabia Saudita | 2021 | Eliminatorias

Australia 3-2 Arabia Saudita | 2017 | Eliminatorias

Arabia Saudita 2-2 Australia | 2016 | Eliminatorias

Arabia Saudita 2-3 Australia | 2014 | Amistoso

Australia 4-2 Arabia Saudita | 2012 | Eliminatorias

Arabia Saudita 1-3 Australia | 2011 | Eliminatorias

Arabia Saudita 1-0 Australia | 1997 | Copa Confederaciones

Australia vs. Arabia Saudita: probables alineaciones

Arabia Saudita: Al Owais, Al-Berik, Al Amri, Sharahili, Al-Shahrani, Kanno, Al-Faraj, Al Dawsari, Bahbri, Al-Muwallad y Al-Shehri. DT: Herve Renard.

Australia: Ryan, Grant, Sainsbury, Degenek, King, Boyle, Stensness, Metcalfe, Mabil, Duke y Hrustic. DT: Graham Arnold.