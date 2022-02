Barcelona vs. Napoli EN VIVO vía Star Plus ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League este jueves 17 de febrero del 2022 desde las 12:45 p.m. (horario peruano) en el estadio Camp Nou.

“Da coraje no estar en la Champions League”, reveló Xavi Hernández antes de concretar su primera participación en la Europa League. El equipo catalán quedó tercero en la etapa de grupos de la ‘Orejona’ y, como consuelo, obtuvo un boleto en la competición mencionada.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Napoli en vivo en la Europa League?

México – 11:45 a.m.

Perú – 12:45 p.m.

Colombia – 12:45 p.m.

Ecuador – 12:45 p.m.

Venezuela – 1:45 p.m.

Bolivia – 1:45 p.m.

Argentina – 2:45 p.m.

Chile – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Uruguay – 2:45 p.m.

Brasil – 2:45 p.m.

España – 6:45 p.m.

Los blaugranas retornan a la segunda competición más importante del ‘Viejo Continente’ desde la temporada 2003-2004. En aquel entonces, como ahora, Joan Laporta ejercía de presidente. Mientras que el actual DT era jugador activo con Ronaldinho, Carles Puyol, entre otros.

¿Dónde ver Barcelona vs. Napoli en vivo en la Europa League?

ESPN y Star Plus son las señales habilitadas para ver el partido de la Europa League que presentará a Barcelona en el mejor momento de la campaña. Un total de once partidos sin perder en tiempo reglamentario (cayó en dos prórrogas ante Real Madrid y Athletic Club).

Además, con refuerzos de la talla de Pierre Emerick Aubameyang, Ferran Torres o Adama Traoré. No entró en lista, por decisión técnica, Dani Alves. Así como la confirmación de los juveniles Pedri y Gavi, quienes tienen chances de arrancar.

De su lado, Napoli pelea por conquistar el título de la Serie A con futbolistas importantes con el goleador Víctor Osimhen, el capitán del equipo Lorenzo Insigne, el portero David Ospina, el defensa Kalidou Koulibaly o el volante Fabián Ruiz.

En contraste, el italiano Luciano Spalletti no contará con el mexicano Hirving Lozano, el eslovaco Stanislav Lobotka y el italiano Matteo Politano. Todos por lesión. Entonces, el DT buscará soluciones para salir bien parado en la visita a Cataluña.

¿Cómo ver STAR+ EN VIVO el Barcelona vs Napoli?

Star Plus es el servicio de streaming de The Walt Disney Company Latin America de entretenimiento general y deportes que incluye la programación de ESPN. Allí se podrá disfrutar de la Champions League, Serie A de Italia, Ligue 1 de Francia, Premier League de Inglaterra, etc.

El costo de Star + en el Perú varía y cuesta 44.90 soles al mes si es que se elige el ‘combo’ que también incluye Disney +. Si solo se contrata Star + el cobro es de 37.90 soles al mes y si se decide hacer un pago anual el costo es de 379.90 soles.

Una vez que se tiene el servicio contratado solo se necesita crear una cuenta, registrarse como usuario e iniciar sesión.

Barcelona vs. Napoli: alineaciones posibles

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Eric Garcia, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Pedri, Frenkie de Jong; Adama, Gavi y Ferran Torres.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Fabían Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens, Elmas; Osimhen.