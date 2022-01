Boca Juniors vs. Colo Colo EN VIVO vía Star Plus EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este lunes 17 de enero en el Estadio Ciudad de La Plata por la segunda jornada de grupo A del Torneo de Verano 2022. El encuentro se jugará a partir de las 7:00 p. m. (hora peruana) y se transmitirá en exclusiva a través de Star Plus.

Más información The Best EN VIVO: A qué hora y cómo ver la transmisión en directo de la premiación de FIFA

Este pequeño torneo en Argentina tiene como objetivo preparar a los clubes en la previa al reinicio de sus respectivas ligas. En ese sentido, los ‘Xeneizes’ debutarán ante la escuadra chilena luego de descansar en la primera fecha y esperan comenzar el año con el pie derecho.

El entrenador de la ‘Azul y oro’, Sebastián Battaglia, ya confirmó la lista de convocados para este encuentro y resaltan las ausencias de Marcos Rojo, Jorman Campuzano, Norberto Briasco, Valentín Barco, Marcelo Weigandt, Agustín Almendra y Cristian Pavón. No obstante, Luis Advíncula sí fue incluido.

Boca terminó bien el 2021 tras ganar la Copa Argentina ante Talleres y llevarse la Maradona Cup al vencer a Barcelona en penales. Por eso, desean seguir con esa buena racha y continuar con su preparación para afrontar el torneo local y la Copa Libertadores, torneo que no gana desde 2007.

Boca Juniors vs. Colo Colo: a qué hora juegan por Torneo de Verano

Argentina – 21:00

Perú – 19:00

Colombia – 19:00

Ecuador – 19:00

México – 19:00

Paraguay – 21:00

Venezuela – 20:00

Uruguay – 21:00

Por su parte, Colo Colo ya debutó el último viernes en el Torneo de Verano ante Universidad de Chile y venció por 2-1 con goles de Gabriel Costa y Maximiliano Falcón. Tras el encuentro, el entrenador de los ‘Albos’, Gustavo Quinteros, resaltó las virtudes y los defectos de su equipo.

“Fue un partido favorable para nosotros, en juego y posibilidades. Tras el 2-0 empezamos a relajarnos en la posesión y un error en la defensa nos costó el gol. Estoy conforme porque después de ocho días de entrenamientos mostramos un buen fútbol”, señaló.

Antes de iniciar la liga chilena, el ‘Cacique’ enfrentará el 23 de enero a Universidad Católica por la Supercopa. Al respecto a este cotejo, Quinteros resaltó. “Vamos a llegar muy bien porque los jugadores están trabajando con mucha humildad. Vamos a llegar de la mejor manera y ojalá que tengamos a todos los jugadores a disposición, hoy cuidamos a algunos jugadores que estaban tocados”.

La última vez que se enfrentaron ambos equipos fue por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2008. Boca Juniors venció en Argentina 4-3 a Colo Colo en uno de los mejores partidos de dicha competición.

Boca Juniors vs. Colo Colo: dónde ver transmisión

Es importante mencionar que transmisión de Boca Juniors vs. Colo Colo estará a cargo de Fox Sports Premium para Argentina y live streaming por la señal de Star Plus (Star+) para Chile y Sudamérica.

Boca Juniors vs. Colo Colo: posibles alineaciones

Boca Juniors: Omar Carabalí, Óscar Opazo, Emiliano Amor, Maximiliano Falcón, Gabriel Suazo, Esteban Pavez, César Fuentes, Gabriel Costa, Marcos Bolados, Juan Martín Lucero y Pablo Solari.

Colo Colo: Agustín Rossi, Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra, Diego González, Alan Varela, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Nicolás Orsini, Sebastián Villa.