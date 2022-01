Camerún vs. Comoras EN VIVO vía Star Plus EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este lunes 24 de enero por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones a partir de las 2:00 p. m. (hora peruana) en el estadio Paul Biya. El encuentro se transmitirá en exclusiva a través de Star Plus.

Los ‘Leones’ esperan respetar su condición de anfitrión y conseguir avanzar a la siguiente etapa. Además, pasaron primeros en el grupo A con 7 unidades al empatar solamente el único encuentro ante Cabo Verde y resalta la goleada que le propinaron a Etiopía por la segunda jornada.

Camerún ha demostrado un ataque demoledor en el campeonato, pues lleva anotados 7 tantos en 3 encuentros. Su máximo goleador es Vincent Aboubakar, delantero de Al-Nasr de la Liga Profesional de Saudí, quien infló las redes en cinco oportunidades.

Asimismo, los anfitriones han demostrado una sólida defensa liderados por Onguéné y Ngadeu, mientras que Oum Gouet se ha convertido en un caudillo en el mediocampo. La seguridad de Onana es otro de los puntos fuertes ya que solo ha recibido 3 goles en la fase de grupos.

Camerún vs. Comoras: a qué hora juegan los octavos de Copa Africana de Naciones

Perú: 2:00 p. m.

México: 1:00 p. m.

Colombia 2:00 p. m.

Ecuador 2:00 p. m.

Argentina 4:00 p. m.

Uruguay 4:00 p. m.

Camerún vs. Comoras: canales para ver octavos de Copa Africana de Naciones

Perú: Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador Star Plus

Argentina: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Por su parte, la selección de Comoras es la revelación de la Copa Africana de Naciones al clasificar a octavos de final como uno de los mejores terceros. Los ‘Celacantos’ quedaron en dicha posición en el grupo C tras vencer en la última fecha a Ghana por 3-2.

Sin embargo, este equipo presenta un gran problema puesto que doce integrantes (siete futbolistas, su entrenador Amir Abdou y los otros son auxiliares) de su delegación han dado positivo a coronavirus y se perderán el encuentro ante Camerún.

Asimismo, entre esos contagiados se encuentran los arqueros Moyadh Ousseini y Ali Ahamada, mientras que Ben Boina por lo que el equipo no cuenta con guardametas para este compromiso.

El mánager El Hadad Himidi lamentó esta situación. “Lo enfrentaremos lo mejor que podamos. Sin el técnico, algunos jugadores titulares y los dos porteros restantes, la situación es muy difícil”, señaló, según la agencia AP.