Chelsea vs Arsenal EN VIVO vía Star Plus ONLINE por la jornada 25 de la Premier League este miércoles 20 de abril desde las 13:45 horas (hora peruana). Aquí podrás seguir todas las incidencias del partido en el Minuto a Minuto. Sin duda, será un duelo vibrante por puestos en competiciones europeas.

Stamford Bridge tendrá el duelo entre Blues y Gunners que quedó pendiente de la fecha 25; y, ahora, buscarán los tres puntos para intentar, en el caso de Chelsea, mantenerse en puestos de Champions League, mientras que el Arsenal alcanzar al Tottenham.

Los dirigidos por Thomas Tuchel se encuentran en la tercera posición con un total de 62 unidades y depende de ellos mismos para no perder su opción en puestos de Champions League, así como llegar en un óptimo estado a la final de la FA Cup contra el Liverpool.

El Chelsea no está pasando por su mejor momento debido a las sanciones que recibió su dueño Roman Abramovich, además de que terminaron eliminados por el Real Madrid con un total de 5-4 en los cuartos de final de la Champions.

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Arsenal en vivo?

Para todos aquellos que se encuentren en España podrán seguir este partido desde las 19:45 horas. Si vives en Perú, Colombia o Ecuador puedes verlo a partir de las 13:45 horas. Si te encuentras en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay o Brasil podrás seguir la transmisión desde las 14:45 horas.

Respecto a la motivación que les queda en la liga inglesa, Tuchel, en declaraciones a la prensa, sostuvo que “no sabemos si podemos terminar segundos o no estamos seguros de no terminar cuartos, no estoy seguro hasta que termine la temporada. Lucharemos duro. Tenemos cuatro partidos cruciales en otro corto período de tiempo dentro de dos semanas: Arsenal, West Ham, Man United, Everton. Dos en casa, dos fuera”.

¿En dónde ver el Chelsea vs. Arsenal en vivo?

Chile: StarPlus

Argentina: StarPlus

Uruguay: StarPlus

Colombia: StarPlus

Ecuador: StarPlus

México: Blue To Go Video Everywhere

España: Movistar+

Por el lado del Arsenal, se encuentran en quinta posición, pero muy cerca del Tottenham, a quienes solo le llevan tres puntos. En este momento se encuentran en la clasificación de Europa League, pero, buscarán superar a los Spurs y entrar a la Liga de Campeones de la próxima temporada.

“Tenemos que dar lo mejor de nosotros contra el mejor equipo de Europa que demostró el año pasado lo que puede hacer con todo lo que tiene. Vamos a ir allí como siempre a ganar el partido”, aseguró Arteta en conferencia de prensa.

Chelsea vs Arsenal: alineaciones probables

Chelsea: Mendy; Christensen, Silva, Rüdiger; James, Loftus-Cheek, Kante, Alonso; Montar; Havertz, Werner.

Arsenal: Ramsdale; Cedric, White, Gabriel, Tavares; Lokonga, Xhaka; Saka, Odegaard, Smith Rowe; Martinelli.

Chelsea vs Arsenal: ubicación del estadio