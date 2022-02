Chelsea vs. Liverpool EN VIVO vía Star Plus ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la final de la Copa de la Liga Inglesa este domingo 27 de febrero del 2022 desde las 11:30 a.m. (horario peruano) en el estadio de Wembley.

Chelsea vs. Liverpool EN VIVO minuto a minuto

Sigue el minuto a minuto del Chelsea vs Liverpool en vivo este domingo desde Wembley por la final de la Carabao Cup o Copa de la Liga inglesa desde las 11.30 a.m. (hora peruana).

SEGUNDO TIEMPO

48′ Se salva Liverpool con un remate al palo de de Havertz

PRIMER TIEMPO

45′ equipos se van a las duchas tras un intenso primer tiempo.

40′ remate de Azpilicueta es contendio por Kelleher

30′ Mendy en dos tiemepos ataja remate de Salah y Mané. Espectacular!!

23′ Kanté se remata sobre el arco de Caoimhín Kelleher, pero con poca potencia.

21′ Tiro libre y jugada que termina en remate de Salah desviado.

17′ Espectacular pase de Arnold y Mané se la pierde de cabeza.

16′ Sadio Mané saca el remate y complica reacción de Mendy

11′ Thiago Silva se lesiona el codo y es atendido en el campo

10′ Luis Díaz pisa el area de Chelsea y causa peligro.

0′ empezó el partido.

- Se confirmaron las alineaciones tanto de Chelsea como de Liverpool.

Chelsea vs. Liverpool: alineaciones confirmadas

XI Chelsea: Mendy; T. Chalobah, T. Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Alonso; Mount, Havertz, Pulisic.

XI Liverpool: Kelleher, Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Diaz, Mane, Salah.

Los ‘Blues’ y los ‘Reds’ salen a la cancha con la misión de conquistar uno de los tres trofeos domésticos. Para el compromiso en la capital inglesa, los entrenadores alistan oncenas con algunas modificaciones debido a la seguidilla de encuentros.

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Liverpool en la Copa de la Liga Inglesa?

México – 10:30 a.m.

Perú – 11:30 a.m.

Colombia – 11:30 a.m.

Ecuador – 11:30 a.m.

Venezuela – 12:30 p.m.

Bolivia – 12:30 p.m.

Argentina – 1:30 p.m.

Chile – 1:30 p.m.

Paraguay – 1:30 p.m.

Uruguay – 1:30 p.m.

Brasil – 1:30 p.m.

España – 5:30 p.m.

Esta semana, el elenco de Londres vio acción en la Champions League y venció 2-0 a Lille en el estadio Stamford Bridge. En tanto, el cuadro de Anfield recuperó un compromiso pendiente de la Premier League frente a Leeds y goleó 6-0.

¿Cómo ver Chelsea vs. Liverpool en vivo en la Copa de la Liga Inglesa?

ESPN y Star Plus son las señales habilitadas para ver el partido de la Copa de la Liga Inglesa que presentará a Chelsea con algunas dudas. Thomas Tuchel debe elegir entre Edouard Mendy y Kepa Arrizabalaga para la portería.

Tampoco está definida la vuelta de Romelu Lukaku a la delantera. En todo caso, el estratega alemán apostará por el tridente conformado por Mason Mount (se recuperó tras un golpe en el Mundial de Clubes), Kai Havertz y Christian Pulisic.

En tanto, Liverpool tiene dudas con relación al estado de Diogo Jota. El atacante portugués se lesionó del tobillo frente a Inter de Milán en Champions League y no estuvo contra Norwich y Leeds. Está fuera de la contienda Roberto Firmino por problemas físicos.

Entonces, Jürgen Klopp elegirá al colombiano Luis Díaz (fichaje invernal del club). El ex Porto, las veces que ingresó en la escuadra, no desentonó. Por ello, el sudamericano completará el tridente que tienen como referentes de Mohamed Salah y Sadio Mané.

Chelsea vs. Liverpool: alineaciones posibles

Chelsea: Kepa; Christensen, Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Alonso; Mount, Havertz, Pulisic.

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mané, Luis Díaz.