Costa de Marfil vs. Egipto EN VIVO vía Star Plus EN DIRECTO se enfrentan en el partido de los octavos de final de la Copa Africana de Naciones este miércoles 26 de enero del 2022 desde las 11:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Japoma.

Los ‘Elefantes’ ya saben lo que es batir a uno de los favoritos de la competición y, ahora, el conjunto entrenado por Patrice Beaumelle tendrá un mano a mano frente a los ‘Faraones’, que, con sus estrellas, parten como candidatos para alzar el trofeo.

¿A qué hora juegan Costa de Marfil vs. Egipto por la Copa Africana de Naciones?

México – 10:00 a.m.

Perú – 11:00 a.m.

Colombia – 11:00 a.m.

Ecuador – 11:00 a.m.

Venezuela – 12:00 m.

Bolivia – 12:00 m.

Argentina – 1:00 p.m.

Chile – 1:00 p.m.

Paraguay – 1:00 p.m.

Uruguay – 1:00 p.m.

Brasil – 1:00 p.m.

España – 5:00 p.m.

La semana pasada, los marfileños despidieron a Argelia, el vigente campeón, con un claro 3-1. Antes, empataron 2-2 con Sierra Leona y se impusieron 1-0 a Guinea Ecuatorial. En tanto, los egipcios cayeron con Nigeria, pero se recuperaron ante Guinea-Bisáu y Sudán.

¿Cómo ver Costa de Marfil vs. Egipto por la Copa Africana de Naciones?

Star Plus es la señal habilitada para ver el partido de la Copa Africana de Naciones que presentará a la selección de Costa de Marfil con la confianza depositada en Nicolas Pépé, del Arsenal, y Sébastien Haller, del Ajax, como referentes de ataque.

El atacante de los ‘Gunners’ colaboró con dos goles y una asistencia, mientras que el jugador del elenco de Ámsterdam marcó una vez y asistió en otra. El tridente lo completa Wilfried Zaha del Crystal Palace. Más atrás la experiencia del capitán Serge Aurier y el volante Franck Kessie.

De su lado, Mohamed Salah sueña con levantar el trofeo continental. El artillero de Liverpool, que solo tiene una conquista en el campeonato, se apoyará en sus compañeros de ataque Mustafa Mohamed y Omar Marmoush.

Costa de Marfil vs. Egipto: alineaciones posibles

Costa de Marfil: Sangare; Aurier, Kossounou, Deli, Konan; Kessie, Seri, Sangare; Zaha, Haller, Pepe.

Egipto: El-Shennawy; Kamal, Hegazi, Hamdi, Ashraf; Fathi, El-Sulya, Elneny; Mohamed, Marmoush, Salah.