Egipto vs. Marruecos EN VIVO vía Star Plus EN DIRECTO se enfrentan en el partido de los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones este domingo 30 de enero del 2022 desde las 10:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Ahmadou Ahidjo.

Los ‘Faraones’ se cargaron a uno de los favoritos en la ronda anterior del campeonato de selecciones nacionales. Mientras que los ‘Leones del Atlas’ avanzan a paso firme y esperan realizar una hazaña en la ruta hacia el trofeo más codiciado del continente.

¿A qué hora juegan Egipto vs. Marruecos por la Africana de Naciones?

México – 9:00 a.m.

Perú – 10:00 a.m.

Colombia – 10:00 a.m.

Ecuador – 10:00 a.m.

Venezuela – 11:00 a.m.

Bolivia – 11:00 a.m.

Argentina – 12:00 m.

Chile – 12:00 m.

Paraguay – 12:00 m.

Uruguay – 12:00 m.

Brasil – 12:00 m.

España – 4:00 p.m.

Los egipcios se fueron hasta la tanda de los penales ante Costa de Marfil, tras igualar sin goles en 120 minutos. En la definición fue Mohamed Salah el que marcó el de la clasificación. En tanto, el conjunto marroquí tachó a Malaui con un triunfo por 2-1.

¿Cómo ver Egipto vs. Marruecos por la Africana de Naciones?

Star Plus es la señal habilitada para ver el partido de las Eliminatorias Qatar 2022 que presentará a la selección de Egipto con Mohamed Salah como el máximo referente del equipo y la delantera. El jugador de Liverpool debe compartir roles con Mustafa Mohamed y Omar Marmoush.

En la víspera, el entrenador Carlos Queiroz tiene dudas en torno al mediocampista Hamdi Fathi, quien salió sentido frente a los marfileños. En caso no logre recuperarse, Zizo espera su turno. Finalmente, Akram Tawfik está descartado.

En el otro bando, el seleccionador Vahid Halilhodzic confía en la buena forma de su estrella: Achraf Hakimi. El lateral de PSG viene de marcar un gol en octavos de final. También lo hizo el delantero de Sevilla Youssef En-Nesyri. Ambos serán titulares en el pase a semifinales.

Egipto vs. Marruecos: alineaciones posibles

Egipto: El-Shennawy; Kamal, Hegazi, Hamdi, Ashraf; Zizo, El-Sulya, Elneny; Mohamed, Marmoush, Salah.

Marruecos: Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Masina; Amrabat, Amallah, Louza; Boufal, En-Nesyri, El Kaabi.