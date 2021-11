Gremio vs. Fluminense EN VIVO vía Star Plus ONLINE se enfrentan en el partido de la jornada 31 del Brasileirao este martes 9 de noviembre desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Arena do Gremio. Trome te trae todos los pormenores.

El ‘Tricolor’ recibió un duro golpe en el orgullo el pasado fin de semana después de perder por 1-0 contra Internacional, el clásico rival en Porto Alegre. El ‘Colorado’ celebró el triunfo con ataúdes, que simbolizaron la mala situación del adversario, ubicado actualmente en zona de descenso.

La crítica situación de Gremio impide que el equipo entrenado por Vagner Mancini se estanque en lo acontecido en el ‘GreNal’. Por ello, el estratega ya trabaja en el compromiso frente a Fluminense, equipo que lucha por entrar a la Copa Libertadores del 2022.

“No hay duda de que los fanáticos creen, porque saben que la historia de Gremio es exactamente eso. Necesitamos seis victorias en lo que resta del campeonato. Eso es posible. Creemos porque nos basamos en el trabajo que se ha hecho no solo en el campo, sino en la parte emocional”, dijo.

Cómo llegan los equipos al Gremio vs Fluminense

Gremio presentará cinco bajas confirmadas para afrontar una ‘final’. Thiago Santos quedó fuera por acumulación de tarjetas amarillas y Bruno Cortez fue expulsado por el escándalo en el derbi.

Encima, la actividad de las selecciones nacionales en las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 afectar al ‘Tricolor’. Miguel Borja defenderá a Colombia, Gabriel Chapeco se marchó con la ‘Canarinha’ y Mathías Villasanti irá por Paraguay.

Por su lado, Fluminense, otro de los clubes tradicionales del balompié brasileño, tiene intereses particulares con miras a la siguiente campaña. Por ello, el elenco liderado por el estratega Marcão saldrá con lo mejor que tiene para ir a la Copa Libertadores.

La jornada anterior, el ‘Flu’ venció por 1-0 a Sport Recife para sumar 42 y colocarse a cinco del gran objetivo. De paso, el equipo carioca pudo sacudirse de dos derrotas seguidas frente a Ceará y Santos, resultados que provocaron innumerables críticas para el DT.

¿A qué hora juegan Gremio vs. Fluminense por el Brasileirao?

México – 6:30 p.m.

Perú – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Chile – 9:30 p.m.

Paraguay – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 1:30 a.m. (miércoles 10 de noviembre)

Gremio vs. Fluminense: alineaciones

Gremio: Brenno; Vanderson, Walter Kannemann, Pedro Geromel, Rafinha; Lucas Silva, Alisson, Jean; Ferreira, Jaminton Campaz, Douglas Costa.

Fluminense: Marcos; Marlon, David Braz, Nino, Samuel Xavier; Martinelli, Andre; Jhon Andrade, Henrique Luiz; Fred, John Kennedy