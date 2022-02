Juventus vs. Torino EN VIVO vía Star Plus ONLINE: se enfrentarán este viernes 18 de febrero desde las 2:45 p. m. (hora peruana) en el Derbi de Turín, por la fecha 26 de la Serie A de Italia. El partido también será transmitido por Directv GO, Star+ y Movistar+, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles al instante, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Allianz Stadium de Turín y el árbitro Davide Massa se encargará de impartir justicia. Actualmente, Juventus está en el cuatro lugar de la Serie A, sumando 46 puntos; en tanto que Torino se encuentra en la décima casilla, tras alcanzar 32 unidades.

¿Dónde ver el partido Juventus vs. Torino?

Argentina : ESPN Argentina, Star+

: ESPN Argentina, Star+ Bolivia : ESPN Peru, Star+

: ESPN Peru, Star+ Brasil : GUIGO, ESPN, NOW NET e Claro, Star+

: GUIGO, ESPN, NOW NET e Claro, Star+ Chile : ESPN Chile, Star+

: ESPN Chile, Star+ Colombia : ESPN Colombia, Star+

: ESPN Colombia, Star+ Ecuador : ESPN Colombia, Star+

: ESPN Colombia, Star+ Internacional : Bet365, YouTube

: Bet365, YouTube México : ESPN Mexico, Star+

: ESPN Mexico, Star+ Paraguay : Star+, ESPN Peru

: Star+, ESPN Peru Perú : ESPN Peru, Star+

: ESPN Peru, Star+ España : Movistar Liga de Campeones, Movistar+

: Movistar Liga de Campeones, Movistar+ Estados Unidos : Paramount+, CBS Sports Network

: Paramount+, CBS Sports Network Uruguay : ESPN Peru, Star+

: ESPN Peru, Star+ Venezuela: ESPN Colombia, Star+

¿A qué hora juegan Juventus vs. Torino en vivo?

Estados Unidos – 11.45 a. m. hora de Los Ángeles

México – 1.45 p. m.

Estados Unidos – 1.45 p. m. hora de Texas

Perú – 2.45 p. m.

Ecuador – 2.45 p. m.

Colombia – 2.45 p. m.

Estados Unidos – 2.45 p. m. hora de Miami

Bolivia – 3.45 p. m.

Venezuela – 3.45 p. m.

Uruguay – 4.45 p. m.

Paraguay – 4.45 p. m.

Argentina – 4.45 p. m.

Brasil – 4.45 p. m.

Chile – 4.45 p. m.

Inglaterra - 7.45 p. m.

España – 8.45 p. m.

Italia – 8.45 p. m.

El regreso del entrenador Massimiliano Allegri causó alegría entre los hinchas de la ‘Vecchia signora’, dado que confiaban en volver a pelear por el título liguero. No obstante, las cosas no iniciaron muy bien, el plantel fue muy irregular y ello provocó la ubicación alejada del primer lugar.

Durante la fecha pasada, la Juventus tuvo la ocasión de reducir la distancia con el líder AC Milan (54 puntos), pero solo pudo sacar un empate con Atalanta y se mantuvo relegado. Sin embargo, las posibilidades de remontar son latentes y el desarrollo de esta nueva jornada será determinante.

Nuevamente, la dupla conformada por Dušan Vlahović y Álvaro Morata liderará el ataque, mientras que Paulo Dybala estará un poco más suelto, para alimentar a ambos delanteros. La presencia de Adrien Rabiot y Weston McKennie en la mitad del campo también será determinante para la ‘Juve’.

Por su parte, Torino ha logrado escapar de los últimos lugares, a diferencia de las temporadas anteriores, y se encuentra en la mitad de la clasificación. A pesar de la buena campaña a nivel general, el club atraviesa por una crisis de resultados a lo largo de las semanas recientes, sumando tres juegos sin ganar.

Tras el empate ante Sassuolo en casa (1-1), el ‘Toro’ tropezó frente a Udinese (2-0) y Venezia (1-2), circunstancias por las cuales quedaron alejados de la zona de clasificación a Conference League. Marko Pjaca, Antonio Sanabria y compañía buscarán acabar con la mala racha para escalar en la tabla.

Juventus vs. Torino historial de partidos

Desde septiembre del 2017, los partidos Juventus vs. Torino se desarrollaron en 10 ocasiones y las estadísticas favorecen a la ‘Vecchia signora’: ganó ocho veces. En ese lapso de tiempo, el ‘Toro’ solo obtuvo dos empates como mejores resultados.

02-10-2021: Torino 0-1 Juventus - Serie A

03-04-2021: Torino 2-2 Juventus - Serie A

05-12-2020: Juventus 2-1 Torino - Serie A

04-07-2020: Juventus 4-1 Torino - Serie A

02-11-2019: Torino 0-1 Juventus - Serie A

03-05-2019: Juventus 1-1 Torino - Serie A

15-12-2018: Torino 0-1 Juventus - Serie A

18-02-2018: Torino 0-1 Juventus - Serie A

03-01-2018: Juventus 2-0 Torino - Copa Italia

23-09-2017: Juventus 4-0 Torino - Serie A

Juventus vs. Torino: posibles alineaciones

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Mathias De Ligt, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Rabiot; Paulo Dybala, Vlahovic, Álvaro Morata. DT: Massimiliano Allegri.

Torino: Vanja; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Linetty, Pobega, Vojvoda; Brekalo, Pjaca; Sanabria. DT: Ivan Jurić.