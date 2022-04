Liverpool vs. Benfica EN VIVO vía Star Plus ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego de ida de cuartos de final de la Champions League, este martes 5 de abril desde las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN 2, Star+(Star Plus), HBO Max, Movistar Liga de Campeones 1 y Movistar+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras doce años, el inglés Liverpool y el portugués Benfica se vuelven a ver las caras en la Champions League, para definir a uno de los semifinalistas del certamen de clubes más importante de Europa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio da Luz.

¿A qué hora se juega el Liverpool vs. Benfica en vivo?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 3:00 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Liverpool vs. Benfica: canales del partido y cómo ver por TV

El Liverpool vs. Benfica será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la Champions League. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio da Luz y será transmitido para México por HBO Max. En Latinoamérica, la contienda se podrá ver por ESPN 2 y Star+(Star Plus), mientras que en España, los canales con los derechos son Movistar Liga de Campeones 1 y Movistar+.

Liverpool vs. Benfica: así llegan los equipos al partido

Si bien los de Anfield son los favoritos para quedarse con la llave y, además para gritar campeón al final de la temporada, Benfica ha demostrado ser un complicado rival y, sin dudas, tiene los argumentos como para hacerle daño a los ‘Reds’.

Liverpool viene de eliminar a Inter de Milán en una dura serie. El elenco inglés ganó 2-1 en el global, luego de derrotar 2-0 al ‘Nerazzurri’ en la ida, en el Giuseppe Meazza, mientras que en la vuelta, cayó por 1-0.

“La gente da por hecho que pasaremos a las semifinales porque es Benfica. Y yo no puedo ver situaciones como esta. Benfica es extremadamente fuerte, especialmente cuando lo dejas ser. Eso es lo que tenemos que pensar ahora: cómo podemos negar eso”, declaró el entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp, luego de la reciente presentación de su equipo en la Premier League, con triunfo (2-0) sobre Watford.

Liverpool contará con el colombiano Luis Díaz, quien se ha ganado la confianza de Klopp y ya es habitual titular. El sudamericano formaría el tridente de ataque con Sadio Mané y Mohamed Salah.

Al frente estará Benfica, que de manera sorpresiva eliminó a Ajax en octavos de final de la Champions League y que perdió (3-2) el viernes a manos de Sporting Lisboa en una nueva jornada de la liga portuguesa.

“Somos conscientes del partido que jugamos. Sentimos que pudimos haber hecho mucho más. El equipo ha crecido en los últimos partidos. El camino es afrontar el próximo partido e intentar ganar. Sabemos que es el Liverpool, pero hay que luchar”, analizó por su parte, el estratega de Benfica, Nelson Verissimo.

Liverpool vs. Benfica: últimos enfrentamientos

Liverpool 4-1 Benfica | 2010 | Champions League

Benfica 2-1 Liverpool | 2010 | Champions League

Liverpool 0-2 Benfica | 2006 | Champions League

Benfica 1-0 Liverpool | 2006 | Champions League

Benfica 1-0 Liverpool | 1984 | Copa de Campeones de Europa

Liverpool 3-1 Benfica | 1984 | Copa de Campeones de Europa

Benfica 1-4 Liverpool | 1984 | Copa de Campeones de Europa

Liverpool 1-0 Benfica | 1984 | Copa de Campeones de Europa

Liverpool 4-1 Benfica | 1978 | Copa de Campeones de Europa

Benfica 1-2 Liverpool | 1978 | Copa de Campeones de Europa

Liverpool vs. Benfica: probables alineaciones

Benfica: Odisseas Vlachodimos, Gilberto, Nicolás Otamendi, Jan Vertonghen, Alex Grimaldo, Rafa Silva, Joao Mario, Julian Weigl, Everton, Darwin Núñez y Roman Yaremchuk. DT: Nelson Verissimo.

Liverpool: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara, Mohamed Salah, Sadio Mané y Luis Díaz. DT: Jürgen Klopp.