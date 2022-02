Liverpool vs. Leeds United EN VIVO vía Star Plus EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este miércoles 23 de febrero por la Premier League en el estadio Anfield a partir de las 2:45 p. m. (hora peruana). El encuentro se transmitirá en exclusiva a través de Star Plus.

Los ‘Reds’, que se ubican en el segundo puesto con 57 puntos, llegan motivados a este encuentro tras vencer (3-1) a Norwich City. En ese partido, el delantero Luis Díaz marcó su primer gol. Uno de los más felices por eso fue Jurgen Kloop que en conferencia de prensa resaltó la acción previa al tanto del ‘Tiburón’.

“34 pases, me encantaron todos. El último de Hendo fue bastante especial. Tuvimos un gran espacio en el centro que Luis (Díaz) usó y eso se debió a los movimientos de nuestros jugadores”, señaló el estratega alemán en la víspera del partido ante Leeds United.

De la misma manera, se refirió acerca del duelo ante la escuadra dirigida por Marcelo Bielsa. “Tenemos que intentarlo todo para este juego, y eso fue lo que hicimos contra Norwich. Hicimos los cambios para Norwich no por el juego de Leeds o la final del fin de semana

Asimismo, Kloop confirmó las bajas de Roberto Firmino y Diogo Jota. El primero presenta una dolencia en el músculo, mientras que el otro está lesionado del tobillo.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Leeds United en vivo?

Perú: 2:45 p. m.

Ecuador: 2:45 p. m.

Colombia: 2:45 p. m.

México: 1:45 p. m.

Argentina: 4:45 p. m.

Uruguay: 4:45 p. m.

Chile: 4:45 p. m.

¿Dónde ver transmisión del Liverpool vs. Leeds United en vivo?

Perú: Star Plus.

Ecuador: Star Plus.

Colombia: Star Plus.

Argentina: Star Plus.

Uruguay: Star Plus.

Chile: Star Plus.

Por su parte, Leeds United llega a este encuentro tras perder ante Manchester United. Los ‘Red Devils’ se pusieron en ventaja por 2-0, sin embargo, en los primeros minutos del segundo tiempo, los ‘Blancos’ sorprendieron al emparejar el marcador con goles de Moreno (53′) y Rapinha (54′). No obstante, los ‘Diablos’ sacaron la jerarquía y ganaron con tantos de Fred y Elanga.

La escuadra dirigida por Marcelo Bielsa se ubica en el puesto 15 con 23 unidades y ya no puede ceder más puntos, puesto que se complicaría con la zona de descenso. Asimismo, hace cuatro encuentro que no conoce de victorias y espera cortar esa racha ante Liverpool.

En la previa del compromiso, el ‘Loco’ destacó las virtudes de su rival de turno. “Son uno de los grandes equipos de la liga. Intentaremos evitar que sus ataques nos dañen y que nuestros ataques les hagan daño a ellos”, señaló en conferencia de prensa.

Es importante mencionar que la última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el pasado 12 de septiembre del 2021. Liverpool goleó por 3-0 con tantos de Salah, Tavares y Mané.

Liverpool vs. Leeds United: Alineaciones probables

Liverpool FC: Alisson; Joseph Gomez, Joel Matip, Virgil van Dijk, Konstantinos Tsimikas; Alex Oxlade-Chamberlain, Jordan Henderson, Naby Keita; Mohamed Salah, Sadió Mané y Luis Díaz.

Leeds United: Illan Meslier; Luke Ayling, Diego Llorente, Pascal Strujik, Stuart Dallas; Adam Forshaw, Júnior Firpo, Daniel James, Mateusz Klich, Jack Harrison y Rodrigo Moreno.