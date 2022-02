Liverpool vs. Norwich City EN VIVO vía Star Plus EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este sábado 19 de febrero a partir de las 10:00 a. m. (hora peruana) por la jornada 26 de la Premier League en el estadio Anfield. El encuentro se transmitirá en exclusiva a través de Star Plus.

Los ‘Reds’ llegan motivados a este encuentro tras vencer por 2-0 de visita a Inter en la ida por los octavos de final de la Premier League. Su buena racha también lo plasman en el torneo local, pues en la reciente fecha ganaron por 1-0 a Burnley.

La escuadra dirigida por Jurgen Kloop marcha en el segundo lugar con 54 unidades y el líder Manchester City le lleva 9 puntos de ventaja. Por esa razón, Liverpool tiene prohibido perder o empatar porque los ‘Citizens’ pueden dispararse en la cima.

En la víspera del encuentro por la Premier, el DT de los ‘Rojos’ destacó las virtudes de sus dirigidos. “Este es un equipo ‘top’ y el mejor que he tenido, pero se trata del ambiente que podemos crear en el estadio. No ganas en Milán porque eres bueno, ganas por lo que quieres y luchas”, señaló en conferencia de prensa.

De la misma manera, precisó que el equipo seguirá luchando, pese a la distancia con Manchester City. “No pensamos en lo buenos que podemos ser, solo tenemos que luchar. Nadie está contento con ser segundo, tenemos que competir”, añadió.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Norwich City en vivo?

Perú: 10:00 a. m.

Ecuador: 10:00 a. m.

Colombia: 10:00 a. m.

México: 9:00 a. m.

Uruguay: 12:00 p. m.

Argentina: : 12:00 p. m.

Chile: 12:00 p. m.

Liverpool vs. Norwich City: dónde ver la transmisión

Perú: Star Plus.

Ecuador: Star Plus.

Colombia: Star Plus.

Argentina: : Star Plus.

Chile: Star Plus.

Por otra parte, Norwich City llega a este encuentro tras caer (4-0) ante Manchester City y se encuentra en el puesto 18 (zona de descenso) con 17 unidades. Por esa razón, buscará dar la sorpresa ante Liverpool y escapar de las posiciones incómodas de la tabla.

El DT de ‘The Canaries’, Dean Smith, se refirió al encuentro ante los ‘Reds’. “Sabemos que podemos ir y darles un partido, sabemos que tenemos la calidad para causarles problemas. Pero ciertamente tenemos que limitar nuestros errores”, señaló en conferencia de prensa.

“Ellos (Liverpool) son muy difíciles de parar, pero enfocamos el juego como otra oportunidad. El City fue una oportunidad y con el 1-0 en el descanso, pensamos que estábamos en el partido. Desafortunadamente les dimos el segundo gol por un descuido”, añadió.