Manchester United vs. Brighton EN VIVO vía Star Plus ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido postergado de la jornada 18 de la Premier League este martes 15 de febrero del 2022 desde las 3:15 p.m. (horario peruano) en el estadio Old Trafford.

Los ‘Red Devils’ pelean por ubicarse entre los cuatro mejores para ir a la próxima Champions League y lo pueden conseguir en el duelo que les servirá para ponerse al día en el campeonato. Antes, tendrán que vencer a los ‘Seagulls’ que acumulan siete duelos invictos en el torneo.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Brighton por Premier League?

México – 2:15 p.m.

Perú – 3:15 p.m.

Colombia – 3:15 p.m.

Ecuador – 3:15 p.m.

Venezuela – 4:15 p.m.

Bolivia – 4:15 p.m.

Argentina – 5:15 p.m.

Chile – 5:15 p.m.

Paraguay – 5:15 p.m.

Uruguay – 5:15 p.m.

Brasil – 5:15 p.m.

España – 9:15 p.m.

“Necesitamos querer terminar cuartos en la liga. Este es el logro más alto que podemos lograr. Esa es nuestra ambición y a lo que apuntamos”, expresó el entrenador Ralf Rangnick. “Mi enfoque está en los próximos juegos, el equipo actual y sacar lo mejor de esta temporada”, agregó.

¿Cómo ver Manchester United vs. Brighton por Premier League?

Star Plus es la señal habilitada para ver el partido de la Premier League que presentará a Manchester United en medio de una crisis. La prensa local informa sobre tensión entre Cristiano Ronaldo y los jugadores contra el técnico alemán que ejerce de interino.

En medio de la incertidumbre, los ‘Diablos Rojos’ esperan ganar otra vez después de empatar ante Southampton, Burnley y Middlesbrough (eliminación de FA Cup en penales). Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho y Bruno Fernandes esperan ser influyentes.

De su lado, Brighton se pondrá a tiro de torneos internacionales si sale del ‘Teatro de los Sueños’ contra tres puntos. El DT Graham Potter va por la hazaña con la vuelta del volante Yves Bissouma y la participación de sus delanteros estelares Leandro Trossard y Neal Maupay.

Manchester United vs. Brighton: alineaciones posibles

Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelof, Varane, Shaw; Fred, Pogba; Elanga, Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo.

Brighton: Sánchez; Veltman, Dunk, Webster; Lamptey, Lallana, Bissouma, Moder, Cucurella; Maupay, Trossard.