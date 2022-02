Manchester United vs. Leeds EN VIVO ver Star Plus ONLINE se enfrentarán este domingo 20 de febrero desde las 9:00 a. m. (hora peruana) por la fecha 26 de la Premier League de Inglaterra. El partido también será transmitido por la señal de Star+, Directv GO y DAZN, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles al instante, en este minuto a minuto.

Manchester United vs. Leeds EN VIVO minuto a minuto

Manchester United vs. Leeds: posibles alineaciones:

Manchester United: David De Gea; Diogo Dalot, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Alex Telles; Bruno Fernandes, Scott McTominay, Paul Pogba; Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo y Jadon Sancho.

Leeds United: Illan Meslier; Luke Ayling, Diego Llorente, Pascal Strujik, Junior Firpo; Adam Forshaw, Robin Koch; Raphinha, Rodrigo, Jack Harrison y Daniel James.

Las acciones se desarrollarán en Elland Road y el árbitro Paul Tierney será el encargado de impartir justicia. Actualmente, Manchester United está en el cuarto lugar, de acceso a la próxima Champions League, con 43 puntos; en tanto que Leeds se ubica en la decimosexta casilla, sumando 23 unidades.

¿En qué canal ver el partido Manchester United vs. Leeds en vivo?

Argentina : Star+, ESPN Argentina

: Star+, ESPN Argentina Bolivia : Star+, ESPN Peru

: Star+, ESPN Peru Brasil : Star+

: Star+ Chile : ESPN Chile, Star+

: ESPN Chile, Star+ Colombia : ESPN Colombia, Star+

: ESPN Colombia, Star+ Ecuador : ESPN Colombia, Star+

: ESPN Colombia, Star+ México : Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD Paraguay : Star+, ESPN Peru

: Star+, ESPN Peru Perú : ESPN Peru, Star+

: ESPN Peru, Star+ España : DAZN 1, Movistar+, DAZN

: DAZN 1, Movistar+, DAZN Estados Unidos : SiriusXM FC, Telemundo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo

: SiriusXM FC, Telemundo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo Uruguay : ESPN Peru, Star+

: ESPN Peru, Star+ Venezuela: Star+, ESPN Colombia

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Leeds en vivo?

Estados Unidos – 6.00 a. m. hora de Los Ángeles

México – 8.00 a. m.

Estados Unidos – 8.00 a. m. hora de Texas

Perú – 9.00 a. m.

Ecuador – 9.00 a. m.

Colombia – 9.00 a. m.

Estados Unidos – 9.00 a. m. hora de Miami

Bolivia – 10.00 a. m.

Venezuela – 10.00 a. m.

Argentina – 11.00 a. m.

Chile – 11.00 a. m.

Uruguay – 11.00 a. m.

Brasil – 11.00 a. m.

Paraguay – 11.00 a. m.

Portugal – 2.00 p. m.

Inglaterra – 2.00 p. m.

Italia – 3.00 p. m.

España – 3.00 p. m.

El entrenador Ralf Rangnick ha intentado imponer su estilo de juego en el plantel de los ‘Diablos rojos’, pero las cosas no han prosperado de la mejor manera hasta ahora. Debido a la irregularidad, el equipo cedió puntos ante rivales de menor jerarquía (1-1 ante Burnley y Southampton), y también se consumó la eliminación de la FA Cup, a manos del Middlesbrough (en penales).

Sin embargo, Manchester United recuperó la confianza a mitad de semana, con el 2-0 sobre Brighton. En el mencionado cotejo, Cristiano Ronaldo infló las redes y acabó con su sequía de seis encuentros sin marcar, lo cual alegra a los hinchas, teniendo en cuenta que se viene el duelo ante Atlético Madrid, en octavos de la Champions League.

De la misma forma, al igual que ‘CR7′, el portugués Bruno Fernandes volvió a ser protagonista activo en ofensiva, anotando un gol. La combinación de labores con Paul Pogba va rindiendo frutos, además que Jadon Sancho cada vez se hace más determinante, luego de un bajo inicio de temporada.

Por su parte, Leeds United atraviesa por una etapa crítica, puesto que solo pudo ganar uno de sus últimos nueve choques en Premier League. La última vez que los dirigidos por Marcelo Bielsa celebraron fue el pasado 16 de enero, cuando superaron por 3-2 al West Ham, de visita. En adelante, empataron con Aston Villa (3-3), mientras que cayeron ante Newcastle (1-0) y con Everton recientemente (3-0).

Al igual que en campañas anteriores, ‘The Whites’ tienen problemas defensivos y tienen el segundo peor registro en el curso 2021-22 del torneo inglés: recibieron 46 tantos (detrás de Norwich, que lleva 53 anotaciones en contra). La dupla de centrales conformada por Diego Llorente y Pascal Strujik tendrá que ser respaldada por el resto del plantel, para que puedan revertir la estadística negativa.

Manchester United vs. Leeds: historial de partidos

Desde marzo del 2003, los partidos Manchester United vs. Leeds se dieron en 10 ocasiones, dejando un balance favorable para los ‘Diablos rojos’: ganaron seis veces. ‘The Whites’ solo celebraron una vez, pero en FA Cup.

14-08-2021: Manchester Utd 5-1 Leeds Utd - Premier League

25-04-2021: Leeds Utd 0-0 Manchester Utd - Premier League

20-12-2020: Manchester Utd 6-2 Leeds Utd - Premier League

17-07-2019: Manchester Utd 4-0 Leeds Utd - Amistoso

20-09-2011: Leeds Utd 0-3 Manchester Utd - EFL Cup

03-01-2010: Manchester Utd 0-1 Leeds Utd - FA Cup

21-02-2004: Manchester Utd 1-1 Leeds Utd - Premier League

28-10-2003: Leeds Utd 2-2 Manchester Utd (2-3 en prórroga) - EFL Cup

18-10-2003: Leeds Utd 0-1 Manchester Utd - Premier League

05-03-2003: Manchester Utd 2-1 Leeds Utd - Premier League