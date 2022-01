Manchester United vs. West Ham EN VIVO vía Star Plus EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este sábado 22 de enero por la Premier League a partir de las 10:00 a. m. (hora peruana) en el Old Trafford. El encuentro se transmitirá en exclusiva a través de Star Plus.

Los ‘Diablos rojos’, que se ubican en el séptimo puesto con 35 puntos, llega motivado a este cotejo luego de vencer por 3-1 a Brentford en la fecha pasada. Gracias a este resultado, la escuadra dirigida por Ralf Rangnick volvió al triunfo luego de un empate ante Aston Villa y una derrota ante Wolves.

En la víspera, el director técnico de Manchester United mencionó que aún no sabe si Cristiano Ronaldo jugará el encuentro ante los ‘Hammers’. “Está en duda porque tiene un problema en el cuello. Recibió un tratamiento especial por dos o tres horas en el día de ayer, así que vamos a tener que esperar para ver cómo se siente hoy”, señaló en conferencia de prensa.

Rangnick también se refirió sobre Edison Cavani. “Aún no volvió a trabajar con el equipo, pero espero que lo haga hoy. Vamos a tomar una decisión después de la sesión de entrenamiento de hoy para ver si puede llegar al encuentro de mañana”, expresó.

Con respecto a Sancho, Rangnick declaró: “Jadon no entrenó, porque pidió no hacerlo. El miércoles tuvo que asistir al funeral de un miembro muy importante de su familia, y eso lo afectó bastante. Igualmente, esperamos que regrese esta tarde”.

Manchester United vs. West Ham: a qué hora juegan

Perú: 10:00 a. m.

Colombia: 10:00 a. m.

Ecuador: 10:00 a. m.

México: 9:00 a. m.

Chile: 12:00 p. m.

Argentina: 12:00 p. m.

Uruguay: 12:00 p. m.

Manchester United vs. West Ham: dónde ver transmisión

Perú: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Chile: Star Plus

Argentina: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Por su parte, West Ham se ubica en la cuarta casilla con 37 puntos y lucha por clasificar a la UEFA Champions League de la próxima temporada. En su reciente encuentro, perdió 3-2 ante Leeds United por lo que tiene prohibido volver a trastabillar.

En la víspera, el DT de los ‘Hammers’, David Moyes, habló sobre la actualidad del equipo. “Hemos tenido de coronavirus como todos los equipos y lesiones también. Tomas Soucek regresó de COVID-19, aún no estamos seguros de si está listo, así que debemos intentar evaluar eso. Esperemos que no estemos tan mal”, declaró en conferencia de prensa.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el pasado 19 de septiembre y el Manchester United salió victorioso por 2-1. Cristiano Ronaldo y Lingard anotaron los goles, mientras que Benrahma había adelantado parcialmente el marcador.