Marruecos vs. Ghana EN VIVO Star+ EN DIRECTO juegan este lunes 10 de enero desde las 11:00 a. m. (hora peruana) por la fecha 1 del Grupo C de la Copa Africana de Naciones. El partido también será transmitido por YouTube, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles al instante, a través de este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Estadio Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, bajo mucha expectativa, puesto que se trata de dos de los representativos candidatos al título. La selección de Marruecos ha ido en crecimiento desde hace algunos años, gracias a la aparición de destacadas figuras a nivel individual.

Dicha desarrollo se vio reflejado en la clasificación a la Copa del Mundo Rusia 2018, donde tuvieron un papel resaltante, pese a la eliminación en fase de grupos. Esta vez, bajo el mando del entrenador Vahid Halilhodzic, buscarán alcanzar la gloria en el certamen más importante de su continente, tal como lo hicieron en 1976.

Desde aquel año de la consagración, el combinado marroquí no volvió a hacerse con la corona, y lo más cerca que estuvo fue en el 2004: perdió la final frente a Túnez. Ahora, con mejor rendimiento colectivo, el plantel tendrá que demostrar su poderío, en especial en ofensiva, con la presencia de Ayoub El Kaabi.

El delantero del Hatayspor de Turquía lleva cinco goles en las Eliminatorias Qatar 2022 y se perfila como la principal arma de peligro de Marruecos. Además, contará con Sofiane Boufal (Angers) como socio y todo apunta a que el atacante Youssef En-Nesyri (Sevilla) también tiene un puesto segundo en el once, luego de superar su lesión. En tanto, en defensa, Achraf Hakimi (PSG) y Romain Saïss (Wolves) son claves.

A la vez, la selección de Ghana cuenta con una gran fortaleza individual y colectiva. No obstante, en los últimos años no han configurado la categoría de su plantilla con títulos: ‘The Black Stars’ ganaron la CAN en cuatro ocasiones, pero la última fue hace más de cuatro décadas (1963, 1965, 1978 y 1982).

El técnico Milovan Rajevac tratará de explotar las mejores cualidades de sus dirigidos para poder encaminarse al triunfo en esta primera jornada, dado que será clave para las aspiraciones planteadas. Entre las estrellas más importantes del equipo, está el mediocampista Thomas Partey, quien viene de una buena campaña con Arsenal.

Además, los hermanos Ayew, André y Jordan, son las principales cartas de gol para esta presentación inicial. Por otro lado, en la zona defensa, Alexander Djiku y Daniel Amartey se perfilan como una dupla dura de superar para cualquier combinado.

Marruecos vs. Ghana: historial de partidos

08-06-2021: Marruecos 1-0 Ghana - Amistoso

28-01-2008: Ghana 2-0 Marruecos - Copa Africana de Naciones

08-09-2007: Ghana 2-0 Marruecos - Amistoso

21-01-2002: Marruecos 0-0 Ghana - Copa Africana de Naciones

06-06-1997: Marruecos 1-0 Ghana - Eliminatorias

11-01-1997: Ghana 2-2 Marruecos - Eliminatorias

15-03-1980: Marruecos 1-0 Ghana - Copa Africana de Naciones

28-05-1961: Marruecos 1-0 Ghana - Eliminatorias

02-04-1961: Ghana 0-0 Marruecos - Eliminatorias

Marruecos vs. Ghana: posibles alineaciones

Marruecos: Yassube Bounou; Achraf Hakimi, Romain Saïss, Nayef Aguerd, Talal El Karkouri; Aymen Barkok, Sofyan Amrabat, Imran Louza; Sofiane Boufal; Ayoub El Kaabi y Youssef En-Nesyri.

Ghana: Wollacott; Andy Yiadom, Daniel Amartey, Alexander Djiku, Abdul Rahman Baba; André Ayew, Iddrisu Baba, Thomas Partey, Kamaldeen Sulemana; Richmond Boakye y Jordan Ayew.