Nigeria vs. Ghana EN VIVO vía Star Plus ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego de ida de la tercera ronda de las Eliminatorias de África rumbo a Qatar 2022, este viernes 25 de marzo desde las 2:30 P.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+(Star Plus), ESPN 3 México y ESPN+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Dos de las selecciones más fuertes de África, como lo son Nigeria y Ghana, se enfrentarán en el primero de los dos compromisos entre sí, para luchar por un boleto para Qatar 2022. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Baba Yara.

¿A qué hora juegan Nigeria vs. Ghana en vivo?

México: 1:30 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 2:30 p.m.

Bolivia y Venezuela: 3:30 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 4:30 p.m.

España: 8:30 p.m.

Nigeria vs. Ghana: canales del partido y cómo ver por TV

El Nigeria vs. Ghana será uno de los duelos más atractivos de la jornada de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Baba Yara y será transmitido para México por ESPN 3 México y Star+(Star Plus). En Latinoamérica, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus), mientras que en Estados Unidos, el canal con los derechos es ESPN+.

Nigeria vs. Ghana: ¿cuántas selecciones de África van al Mundial?

Sadio Mané y Mohamed Salah, las estrellas del Liverpool, se reencontrarán para un nuevo episodio de su duelo, después de la final de la Copa de África de Naciones que Senegal ganó a Egipto (4-2 en penales tras empate 0-0).

En su repechaje a ida y vuelta, el duelo de ida el jueves es en El Cairo.

El otro duelo estrella de los playoffs africanos mide a dos habituales de los Mundiales, Camerún (7 participaciones, récord de África) y Argelia (4 participaciones).

De los diez equipos de los playoffs, únicamente Mali no ha jugado nunca un Mundial. Su rival en el pulso decisivo por una plaza es Túnez.

Marruecos se presenta como favorito en el pulso ante la República Democrática del Congo. El otro billete africano se decide entre otras dos potencias del continente, Ghana y Nigeria.

Nigeria vs. Ghana: así llegan las selecciones

La selección nigeriana buscará conseguir de visita una ventaja que le permita definir el cruce en casa con mucha más tranquilidad. Eso sí, las ‘Súper Águilas’ deberán dar una mejor presentación que la que tuvieron en la reciente edición de la Copa Africana de Naciones, en la que se quedaron en octavos de final al perder a manos de Túnez.

“Ghana es un equipo al que personalmente siempre he respetado. Olvídate de la actuación durante la Copa de Naciones. Nigeria-Ghana cualquier día, en cualquier categoría, siempre es importante. Somos rivales, los respetamos”, declaró en la previa, el seleccionador de Nigeria, Augustine Eguavoen.

Al frente estará Ghana, que tuvo una campaña para el olvido en la Copa Africana realizada en Camerún hace poco. ‘The Black Stars’, en dicha competencia, fueron últimos en su grupo y dejaron muchas dudas.

Mientras que Nigeria tiene entre sus figuras a Kelechi Iheanacho y Victor Osimhen, los ghaneses cuentan con Jordan Ayew, Thomas Partey y Felix Afena-Gyan como principales elementos.

Nigeria vs. Ghana: últimos enfrentamientos

Nigeria 1-4 Ghana | 2017 | Copa de Naciones

Ghana 0-2 Nigeria | 2017 | Copa de Naciones

Ghana 1-0 Nigeria | 2014 | Campeonato Africano de Naciones

Ghana 0-0 Nigeria | 2011 | Amistoso

Nigeria 1-1 Ghana | 2011 | Amistoso

Ghana 1-0 Nigeria | 2010 | Copa Africana de Naciones

Ghana 2-1 Nigeria | 2008 | Copa Africana de Naciones

Ghana 4-1 Nigeria | 2008 | Amistoso

Nigeria 1-0 Ghana | 2006 | Copa Africana de Naciones

Nigeria 1-0 Ghana | 2002 | Copa Africana de Naciones

Nigeria vs. Ghana: probables alineaciones