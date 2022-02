Porto vs. Lazio EN VIVO vía Star Plus ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League este jueves 17 de febrero del 2022 desde las 3:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Do Dragao.

Los ‘Dragones’, tras quedar fuera de la Champions League, obtuvieron una nueva oportunidad para seguir compitiendo a nivel internacional. En casa, para continuar con la ilusión, el cuadro luso chocará con uno de los clubes en mejor forma de Italia.

¿A qué hora juegan Porto vs. Lazio en vivo en la Europa League?

México – 2:00 p.m.

Perú – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

Porto arribará a la contienda tras protagonizar un encuentro polémico frente a Sporting Lisboa (2-2) en la liga y que terminó con expulsiones de Pepe y Agustín Marchesín. En tanto, por la reciente jornada de la Serie A, el cuadro de la capital el ganó 3-0 a Bolonia.

¿Cómo ver Porto vs. Lazio en vivo en la Europa League?

ESPN 2 y Star Plus son las señales habilitadas para ver el partido de la Europa League que presentará a Porto sin hombres claves en el actual plantel. El colombiano Luis Díaz se fue a Liverpool, Jesús Corona a Sevilla y Sergio Oliveira a Roma.

Sin ellos, los ‘Dragones’ se reforzaron con Galeno, procedente de Braga y que llegó como goleador del torneo con su exclub. También Rubén Semedo, cedido por el griego Olympiacos. Mientras que, por arrastrar sanción de la Champions, no estarán Agustín Marchesín ni Wendell.

De su lado, Lazio se presenta con sus mejores hombres: el delantero Ciro Immobile y el volante Sergej Milinkovic-Savic. El ‘9′ italiano marcó 19 tantos y dio dos asistencias; el serbio marcó ocho veces y asistió la misma cantidad de ocasiones.

Porto vs. Lazio: alineaciones posibles

Porto: Costa; Mario, Pepe, Mbemba, Sanusi; Vitinha, Uribe, Grujic, Galeno; Evanlison, Taremi.

Lazio: Strakosha; Hysaj, Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto; Zaccagni, Immobile, Anderson.