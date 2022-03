Porto vs. Lyon EN VIVO vía Star Plus EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este miércoles 9 de marzo por la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League a partir de las 12:45 p. m. (hora peruana) en el Estadio del Dragón. El cotejo se transmitirá en exclusiva a través de Star Plus.

El elenco portugués llegó a esta instancia tras eliminar a Lazio con un global de 4-3 en los playoffs. El equipo dirigido por Sérgio Conceição empató 2-2 en el cotejo de vuelta en Italia y, gracias a ese resultado, logró su pase a la siguiente etapa. Taremi y Uribe marcaron los goles del ‘Azul y blanco’.

En la víspera del compromiso, el DT de Porto se refirió acerca de sus rivales de turno. “En el lado de ataque, el Lyon es un equipo muy competente. Tiene atacantes fuertes físicamente, Paquetá detrás que tiene mucha calidad y Faivre que se suma a este grupo con su gran potencial en las selecciones”, señaló en conferencia de prensa.

“En la fase de grupos de la Europa League ofreció una respuesta digna de la calidad de este equipo”, agregó. Es importante mencionar que los ‘Dragones’ están motivados, pues en la reciente jornada por la liga de Portugal vencieron por 4-2 a Pacos Ferreira.

Porto vs. Lyon: a qué hora juegan el partido

Perú: 12:45 p. m.

Ecuador: 12:45 p. m.

Colombia: 12:45 p. m.

México: 11:45 a. m.

Argentina: 2:45 p. m.

Uruguay: 2:45 p. m.

Chile: 2:45 p. m.

Porto vs. Lyon: dónde ver la transmisión del partido

Perú: Star Plus.

Ecuador: Star Plus.

Colombia: Star Plus.

Argentina: Star Plus.

Uruguay: Star Plus.

Chile: Star Plus.

Por su parte, Olympique de Lyon llegó a esta instancia tras quedar en el primer lugar del grupo A con 16 puntos e invicto. Los ‘Leones’ solo empataron un cotejo y fue ante Rangers en condición de local.

Sin embargo, pese a que elenco francés no tuvo complicaciones en esa etapa, ahora deberá concentrarse en su rival de turno. Así lo expresó el técnico Peter Bosz que llenó de elogios la cuadro portugués. “Tienen buenos resultados en ambas competiciones. En la liga, están invictos y eliminaron a la Lazio”, señaló el entrenador en conferencia de prensa.

“Tienen puntos fuertes. y debilidades, ¡pero no te lo voy a decir! Se lo dije a mis jugadores y espero que me hayan escuchado”, añadió el estratega de Lyon.

Los ‘Leones’ se encuentran motivados por golearon (4-1) a Lorient en la reciente jornada de la Ligue 1. Romain Faivre (en dos oportunidades), Moussa Dembélé y Karl Toko marcaron los goles del tirunfo el cual esperan repetir frente a los ‘Dragones’.

Porto vs. Lyon: posibles alineaciones

Porto: Costa, Mario, Pepe, Mbemba, Sanusi, Otavio, Vitinha, Uribe, Galeno, Evanilson y Taremi.

Lyon: Lopes, Gusto, Boateng, Lukeba, Emerson, Caqueret, Aouar, Faivre, Paqueta, Toko Ekambi y Dembélé.