Senegal vs Burkina Faso EN VIVO vía Star Plus EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este miércoles 2 de febrero por las semifinales de la Copa Africana de Naciones en el estadio Ahmadou Ahidjo a partir de las 2:00 p. m. (hora peruana). El encuentro se transmitirá en exclusiva a través de Star Plus.

Los ‘Potros’ sorprendieron en este campeonato al quedar segundos en el grupo A con 4 unidades por detrás del país anfitrión. Luego, vencieron a Gabón en los octavos de final tras una dramática tanda de penales que termino 7-6.

Después, derrotaron 1-0 a Túnez en los cuartos de final con anotación de Dango Ouattara. Sin embargo, el hombre del gol triunfal fue expulsado casi a finalizar el cotejo por lo que se perderá el partido por las semifinales.

Pese a que Burkina Faso no es favorito, buscará sorprender en este torneo y entrar a la final. Por esa razón, apelará por Gustavo Sangaré que se ha convertido en un líder en el mediocampo

¿A qué hora juegan Senegal vs Burkina Faso en vivo?

Perú: 2:00 p. m.

México: 1:00 p. m.

Colombia: 2:00 p. m.

Ecuador: 2:00 p. m.

Argentina: 4:00 p. m.

Uruguay: 4:00 p. m.

Chile: 4:00 p. m.

¿Dónde ver transmisión del Senegal vs Burkina Faso? - GUÍA TV

Perú: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Argentina: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Chile: Star Plus

Por su parte, Senegal—uno de los favoritos del certamen—culminó en el primer lugar del grupo B con 5 unidades y luego, venció por 2-0 a Cabo Verde en los octavos de final. En cuartos, derrotó por 3-1 a Guinea Ecuatorial con anotaciones de Diédhiou, Kouyaté y Sarr.

Los ‘Leones de Teranga’ buscan su primer campeonato en la Copa Africana de Naciones, pues anteriormente quedaron en el segundo lugar en Mali 2002 y Egipto 2019.

En esta semifinal, Senegal apelará por sus jugadores de experiencia como Sadio Mané (Liverpool), Idrissa Gueye (PSG), Nampalys Mendy (Leicester), Boulaye Dia (Villarreal) o Edouard Mendy (Chelsea).

Es importante mencionar que el ganador de esta llave se enfrentará en la final al vencer de la serie entre Camerún vs. Egipto que jugará este jueves 3 de febrero.