Senegal vs. Cabo Verde EN VIVO vía Star Plus ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de los octavos de final de la Copa Africana de Naciones este martes 25 de enero del 2022 desde las 11:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Omnisports.

Más información Copa Africana de luto: al menos seis personas fallecieron durante una estampida

Los ‘Leones de la Teranga’, que tiene en sus filas a estrella de la Premier League como el delantero Sadio Mané o el portero Edouard Mendy, continúa su camino en el certamen y chocará con los ‘Tiburones Azules’, que estuvieron en la misma zona que el anfitrión Camerún.

¿A qué hora juegan Senegal vs. Cabo Verde por la Copa Africana de Naciones?

México – 10:00 a.m.

Perú – 11:00 a.m.

Colombia – 11:00 a.m.

Ecuador – 11:00 a.m.

Venezuela – 12:00 m.

Bolivia – 12:00 m.

Argentina – 1:00 p.m.

Chile – 1:00 p.m.

Paraguay – 1:00 p.m.

Uruguay – 1:00 p.m.

Brasil – 1:00 p.m.

España – 5:00 p.m.

Los senegaleses, pese a llegar con la etiqueta de candidato, apenas ganó un partido en la ronda de grupos, luego empató los otros dos. Mientras que los caboverdianos vencieron en uno, perdieron otro y le robaron un empate a Camerún.

¿Cómo ver Senegal vs. Cabo Verde por la Copa Africana de Naciones?

Star Plus es la señal habilitada para ver el partido de la Copa Africana de Naciones que presentará a la selección de Senegal sin novedades con relación a la fase anterior. Vale decir, Mané de Liverpool debe compartir la ofensiva con Boulaye Dia.

En más, el guardameta Mendy de Chelsea debe estar protegido por Kalidou Koulibaly de Napoli y Abdou Diallo de PSG. En el medio sector debe cuadrarse Idrissa Gueye, otra de las estrellas que aporta el conjunto de la capital de Francia.

De su lado, Cabo Verde arriba a esta instancia sin novedades con relación a lesionados o casos positivos por coronavirus. Se espera que el delantero Garry Rodrigues del Olympiacos griego sea titular tras marcarle a Camerún.

Senegal vs. Cabo Verde: alineaciones posibles

Senegal: E. Mendy; Sarr, Koulibaly, A. Diallo, Ciss; P. Gueye, N. Mendy, I. Gueye; H. Diallo, Mané, Dia.

Cabo Verde: Vozinha; S. Fortes, Lopes, Stopira; J. Fortes, Andrade, Santos, D. Tavares; Rodrigues, Semedo, Monteiro.